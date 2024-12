Corinthians e Bahia se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida decisiva por uma vaga na Copa Libertadores de 2025 tem como ingrediente especial mais um encontro entre o Timão e Rogério Ceni.

Ex-goleiro do São Paulo, o técnico tem equilíbrio nos confrontos contra o Timão. Ao todo, com Ceni à beira do campo, foram 16 jogos, com cinco vitórias para o atual comandante do Bahia, cinco empates e seis partidas vencidas pelo Corinthians.

À frente da equipe baiana, o histórico é de um êxito goleada por 5 a 1, em 2023, e uma derrota por 1 a 0, neste ano. A maioria dos duelos foram com Rogério Ceni no Tricolor Paulista, totalizando três triunfos para cada lado e quatro empates — Ceni ainda enfrentou o Timão pelo Fortaleza (duas derrotas e um empate) e pelo Flamengo (uma vitória).

Nesta terça-feira, 3, quem vencer garante a classificação para a próxima Libertadores. O derrotado, no entanto, pode se complicar, enquanto um empate deixa a briga aberta com outros concorrentes.

Rogério Ceni x Corinthians