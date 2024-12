Decisão para Corinthians e Bahia: como está a briga pela Libertadores

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o oitavo colocado, enquanto o Esquadrão de Aço é o sétimo, o que transforma a partida em uma decisão visando a Copa Libertadores de 2025.

Quem vencer, garante sua participação na próxima edição da competição continental. Já um empate pode complicar a vida de ambos os times, visto que mantém os outros concorrentes com o sonho do G-8.

De acordo com um grupo de estudos de matemáticos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Bahia tem 81,7% de chance de estar na próxima Libertadores. E o Corinthians não está muito atrás, com 81,4% de probabilidade.

O principal candidato além dos dois que se enfrentam nesta terça-feira é o Cruzeiro. A Raposa tem 49 pontos e 32,6% de chance de disputar a competição.

Correndo por fora, o Vitória, com 45 pontos, e Grêmio e Vasco, com 44 pontos, ainda estão na briga. No entanto, as três equipes precisam de duas rodadas perfeitas, com seis pontos somados e combinações de resultados.

As chances de classificação para a Libertadores 2025

Botafogo – 100% Palmeiras – 100% Flamengo – 100% Internacional – 100% Fortaleza – 100% São Paulo – 100% Bahia – 81,7% Corinthians – 81,4% Cruzeiro – 32,6% Vitória – 2,7% Grêmio – 1,4% Vasco – 0,17%

Os próximos jogos de quem sonha com Libertadores