O Remo surpreendeu todo mundo nesta quinta-feira, 18, e anunciou Juan Carlos Osório como novo técnico. O colombiano de 64 anos já teve passagem por Athletico e São Paulo no futebol brasileiro e terá a missão de comandar o Leão em 2026 em seu retorno ao Brasileirão após mais de três décadas fora da elite nacional.

Aos 64 anos, Osório retorna ao futebol brasileiro. O colombiano estava livre no mercado desde março, quando deixou o comando técnico do Tijuana, do México – país em que também dirigiu a seleção nacional por três anos, até a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

No futebol brasileiro, Osório teve como principal trabalho o São Paulo de 2015, mas em curta passagem. O treinador chegou badalado após fazer história no Atlético Nacional com seis títulos, em ciclo que antecedeu o título da Copa Libertadores.

No entanto, na equipe tricolor, Osório realizou apenas 29 jogos até rescindir e ir para a seleção mexicana. Foram 13 vitórias, sete empates e nove derrotas. O colombiano foi destaque ao ficar à beira do campo com sua caderneta, anotando observações do jogo e também passando recados aos seus jogadores.

No Athletico, a passagem de Osório foi ainda mais curta e relâmpago. Foram somente 11 jogos, com um bom retrospecto de seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. No entanto, a eliminação para o Londrina nas quartas do Campeonato Paranaense pesou contra o colombiano, que não teve mais sequência.

Os trabalhos de Osório como técnico

Chicago Fire (EUA) – 2007

New York RB (EUA) – 2007 a 2009

Once Caldas (Colômbia) – 2010 a 2011

Puebla (México) – 2012

Atlético Nacional (Colômbia) – 2012 a 2015

São Paulo – 2015

México (seleção) – 2015 a 2018

Paraguai (seleção) – 2018 a 2019

Atlético Nacional (Colômbia) – 2019 a 2020

América de Cali (Colômbia) – 2021 a 2022

Zamalek (Egito) – 2023

Athletico – 2024

Tijuana (México) – 2024 a 2025