O Remo surpreendeu todo mundo nesta quinta-feira, 18, e anunciou Juan Carlos Osório como novo técnico. O colombiano de 64 anos já teve passagem por Athletico e São Paulo no futebol brasileiro e terá a missão de comandar o Leão em 2026 em seu retorno ao Brasileirão após mais de três décadas fora da elite nacional.
Aos 64 anos, Osório retorna ao futebol brasileiro. O colombiano estava livre no mercado desde março, quando deixou o comando técnico do Tijuana, do México – país em que também dirigiu a seleção nacional por três anos, até a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.
No futebol brasileiro, Osório teve como principal trabalho o São Paulo de 2015, mas em curta passagem. O treinador chegou badalado após fazer história no Atlético Nacional com seis títulos, em ciclo que antecedeu o título da Copa Libertadores.
No entanto, na equipe tricolor, Osório realizou apenas 29 jogos até rescindir e ir para a seleção mexicana. Foram 13 vitórias, sete empates e nove derrotas. O colombiano foi destaque ao ficar à beira do campo com sua caderneta, anotando observações do jogo e também passando recados aos seus jogadores.
No Athletico, a passagem de Osório foi ainda mais curta e relâmpago. Foram somente 11 jogos, com um bom retrospecto de seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. No entanto, a eliminação para o Londrina nas quartas do Campeonato Paranaense pesou contra o colombiano, que não teve mais sequência.
Os trabalhos de Osório como técnico
Chicago Fire (EUA) – 2007
New York RB (EUA) – 2007 a 2009
Once Caldas (Colômbia) – 2010 a 2011
Puebla (México) – 2012
Atlético Nacional (Colômbia) – 2012 a 2015
São Paulo – 2015
México (seleção) – 2015 a 2018
Paraguai (seleção) – 2018 a 2019
Atlético Nacional (Colômbia) – 2019 a 2020
América de Cali (Colômbia) – 2021 a 2022
Zamalek (Egito) – 2023
Athletico – 2024
Tijuana (México) – 2024 a 2025