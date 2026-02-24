Nesta quarta-feira, 25, o RB Bragantino recebe o Athletico-PR no Estádio Cícero de Souza Marques, em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão 2026. A partida coloca frente a frente duas equipes que, historicamente, brigam por vagas em competições internacionais e buscam se consolidar no pelotão de frente da Série A. A bola rola às 19h (de Brasília).

Massa Bruta aposta no apoio de sua torcida

O RB Bragantino entra em campo focado em uma recuperação imediata. Após um início promissor na competição, a equipe paulista busca corrigir falhas defensivas apresentadas na última rodada para voltar a vencer. Jogando diante de sua torcida, o time costuma impor um ritmo intenso, explorando a velocidade de seus atacantes e a pressão na saída de bola adversária.

Para este confronto, a expectativa é que a equipe utilize a força de seu mando de campo, onde tradicionalmente conquista a maior parte de seus pontos, para superar um adversário direto na tabela de classificação.

Furacão busca pontos fora de casa

Do outro lado, o Athletico-PR chega para o confronto motivado e buscando manter a regularidade. Conhecido por ser um visitante indigesto, o time paranaense aposta em um sistema tático sólido e em transições rápidas para explorar os espaços deixados pelo adversário.

Com uma campanha que visa as primeiras posições, somar pontos em Bragança Paulista é visto como fundamental para as pretensões do clube na temporada. A equipe deve entrar em campo com uma postura competitiva, buscando neutralizar as ações ofensivas do time da casa e ser letal nos contra-ataques.

Onde assistir a RB Bragantino x Athletico-PR

Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance deste duelo pelo Brasileirão, a partida terá transmissão exclusiva através do sistema pay-per-view no Premiere.