O meia-atacante Raphael Veiga retornou ao Brasil para ser submetido a uma intervenção cirúrgica no ombro esquerdo, em decorrência de uma luxação sofrida na articulação.

O procedimento será realizado na capital paulista e, após acordo firmado entre a diretoria do Palmeiras e o América do México — clube ao qual o atleta está cedido por empréstimo —, todo o protocolo de recuperação pós-operatória será conduzido no Núcleo de Saúde e Performance, na Academia de Futebol.

Veiga possui contrato de empréstimo com a equipe mexicana válido até o encerramento da temporada de 2026, com opção de compra estabelecida em 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 31,4 milhões).

Após um período inicial de oscilação no primeiro semestre, o jogador apresentou evolução de desempenho na segunda metade do ano, cenário que levou os dirigentes do América a manifestarem o interesse em adquirir seus direitos econômicos em definitivo.

Apesar do sinal positivo do clube mexicano, o desfecho sobre o futuro profissional do atleta será definido apenas ao término de seu período de recuperação e do ano vigente.

O meio-campista possui vínculo contratual em vigor com o Palmeiras até o final de 2028, e a diretoria alviverde aguarda o encerramento da temporada para avaliar a viabilidade de uma negociação definitiva ou a reintegração do jogador ao elenco principal.