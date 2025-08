Quem é Rafa Mir, atacante espanhol e novo alvo do Botafogo

Rafa Mir festejando gol com a camisa do Sevilla - EFE/José Manuel Vidal

O Botafogo busca a contratação do atacante Rafa Mir, 28 anos, do Sevilla, atualmente emprestado ao Valencia. Segundo informações da TNT Sports Brasil, o clube espanhol já sinalizou positivamente e a negociação está avançando.

A proposta do Botafogo é de três anos de contrato, com pagamento de 8,5 milhões de euros (R$ 54,65 milhões na cotação atual) ao longo do vínculo. Rafa Mir ainda tem dois anos de contrato com o Sevilla, mesmo assim, a transferência seria sem custos fixos, apenas com bônus acordados.

O atacante de 1,91 m seria mais uma aposta da diretoria para reforçar o setor ofensivo e dar mais opções para Davide Ancelotti. A expectativa é que a definição ocorra nas próximas semanas.

Números de Rafa Mir na carreira:

Valencia: 0 gols e 0 assistências em 7 jogos

Wolverhampton: 0 gols e 0 assistências em 4 jogos

Las Palmas: 7 gols e 1 assistência em 30 jogos

Nottingham Forest: 0 gols e 2 assistências em 13 jogos

Huesca: 25 gols e 2 assistências em 57 jogos

Sevilla: 24 gols e 2 assistências em 105 jogos

Valencia: 2 gols e 2 assistências em 22 jogos

Quem é Rafa Mir

Nascido em Cartagena, na Espanha, Rafael Mir Vicente é centroavante, conhecido pela presença física, bom jogo aéreo e finalização dentro da área.

Formado nas categorias de base do Valencia, passou por equipes como Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca, onde viveu seu auge, marcando 25 gols em 57 jogos e ajudando a equipe a subir para a Primeira Divisão.

Foi contratado pelo Sevilla em 2021 por cerca de 16 milhões de euros e fez mais de 100 partidas pelo clube, com 24 gols. Em 2024, retornou ao Valencia por empréstimo.

Problemas extra campo

Rafa Mir enfrentou alguns problemas fora de campo. Um deles deles é físico, especialmente na temporada 2024/25, quando sofreu duas lesões musculares na coxa: uma de 69 dias entre setembro e dezembro de 2024, e outra de 229 dias iniciada em dezembro, totalizando 298 dias parado e a perda de 34 jogos. Este histórico recente sugere uma frequência de lesões preocupante para um centroavante que busca ritmo e continuidade.

Além do histórico de lesões, Rafa Mir vive um momento delicado fora de campo. Em setembro de 2024, o atacante foi detido na Espanha acusado de agressão sexual contra duas mulheres em sua casa, na cidade de Bétera, e liberado dois dias depois após prestar depoimento.

Desde então, responde em liberdade provisória. O caso fez com que o Valencia abrisse um processo disciplinar e suspendesse o jogador por dois jogos. A defesa do atleta alega que as relações foram consentidas, enquanto Mir nega as acusações publicamente e afirma que concentrará sua defesa apenas nos tribunais.

Olha, independente das qualidades do Rafa Mir como jogador. O Rafa Mir foi preso em 2024 na Espanha por "agressão sexual com acesso carnal" Rafa Mir ficou 48h na cadeia e conseguiu liberdade provisória e responde em liberdade. O jogador nega as acusações. O processo está em… — Medeiros (@canaldomedeiros) July 30, 2025

Olimpíada e Família

Rafa Mir foi campeão europeu sub-21 em 2019 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, perdendo para o Brasil na final. Na campanha olímpica ficou marcado pelos três gols contra a Costa do Marfim, saindo do banco e garantindo a classificação da Espanha para a semifinal.

👋 HOLA, ME LLAMO RAFA crak, mastodonte, extraordinario, gigante, animal, MIR. 🔝 Y me llevo un balón de los #JuegosOlimpicos a casa porque he marcado un hat-trick en los cuartos de final. 🤪 ¿Algo más que añadir, @RafaMir33?#Tokyo2020 #AlgoÚnico2020 pic.twitter.com/LtK0CSkWlW — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 31, 2021

Com mais de mil gols nas categorias de base, Rafa é filho do ex-jogador Magín Mir e primo do ginasta olímpico Nicolau Mir. Essa ligação com o esporte o acompanha desde pequeno e faz parte da sua trajetória como atleta.