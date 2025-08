Quem é Khellven, novo alvo do Palmeiras

O Palmeiras está próximo de anunciar o lateral direito Khellven, 24 anos, ex-Athletico Paranaense e atualmente no CSKA da Rússia. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Verdão vai pagar cerca de R$ 36 milhões ao clube russo.

O pagamento seria feito em múltiplas parcelas, com a última prevista para o segundo semestre de 2026. Com quase tudo acertado entre os clubes e o jogador, Khellven chegaria com um contrato de 4 anos. O Furacão ainda detém 20% do jogador se a contratação for efetuada.

A reposição chega na hora certa para Abel Ferreira, após uma eminente saída do lateral Mayke para o rival, Santos. A disputa pelo corredor direito fica entre Giay, Marcos Rocha e o novo contratado.

Quem é Khellven

Nascido em Alexandria, Rio Grande do Norte, Khellven atua tanto quanto lateral direito quanto de meia direita.

Khellven começou em um time pouco conhecido, o Guarani de Palhoça Futebol, clube sediado na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. Atuou apenas 3 jogos e foi contrato pelo Athletico Paranaense em 2019.

Khellven tem tudo pra ser o melhor lateral-direito do Brasil. O Palmeiras acertou em cheio. Só não vai combinar com verde… Costumava amassar!pic.twitter.com/P1B6WSXr0r — Sergio ATHL (@SAthleticano) July 29, 2025

Pelo CAP, Khellven fez 175 partidas, marcando 8 gols e 18 assistências. Sendo peça crucial nas conquistas dos três Campeonatos Paranaenses (2019, 2020, 2023), e os títulos da Copa do Brasil (2019) e Sul-Americana (2021).

Após chamar muita atenção no Brasil, Khellven foi procurado pelo Benfica e CSKA, e foi com o clube russo que acabou indo. Em um acordo fechado por 4,5 milhões de euros (em torno de R$ 23,7 milhões na cotação da época).

Pelo clube russo, o lateral tem 55 jogos, 5 gols e 11 assistências. Porém, nos três jogos deste início de temporada, tem sido reserva e não saiu do banco nos dois últimos.

Passagem no Pré-Olímpico e parceria com jogador

Khellven nunca atuou na seleção principal, mas tem passagens pela base da seleção brasileira. Disputou o Pré-Olímpico em 2024, na campanha em que o time não conquistou a vaga aos Jogos Olímpicos de Paris.

Com 7 jogos pelas seleções de base, Khellven chegou a atuar com Mauricio, atual meia do Palmeiras. Na época o lateral já atuava fora do Brasil enquanto Mauricio era do Internacional.