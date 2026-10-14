Um estudo apontou que a presença do público infantil nos estádios tem crescido. Enquanto em 2025 a parcela de crianças (até 11 anos) representava 3,4%, em 2026 a proporção chega a 4%. Ao mesmo tempo, o percentual de adultos recuou de 61,6% para 58,2%. Os dados são da plataforma FutebolCard, empresa que faz a gestão da venda de ingressos e de programas de sócio-torcedor no futebol brasileiro, com operação em mais de 25 clubes e arenas pelo Brasil.

O universo da amostragem considera 1,57 milhão de cadastros de torcedores de 18 clubes atendidos pela empresa no Brasil, sendo quatro da elite nacional e outros quatro da Série B.

No que se refere à parcela de jovens (de 12 a 29 anos), de modo geral, a faixa-etária já representa 35,3% da presença nas arquibancadas, índice que representa um crescimento de 2,8% em relação aos 32,5% de 2025.

“A arquibancada está ficando mais jovem e os números mostram essa tendência. É um crescimento consolidado, com em torno de dois ou três pontos percentuais por ano. São vários pilares que podem justificar esse aumento, e que caso bem aproveitados podem significar resultados ainda mais significativos”, avalia Robson Oliveira, presidente e sócio-fundador da FutebolCard.

“Entre as principais variáveis destacam-se a estratégia dos clubes para o desenvolvimento de ações voltadas a ida das famílias aos estádios até uma comunicação que se conecte melhor com o público jovem, além da influência do próprio momento desportivo que o clube vive, de modo que em cenários positivos é possível atrair diversos novos torcedores jovens”, complementa.

A análise desses padrões de comportamento é o que auxilia as equipes a cada vez mais proporcionar serviços personalizados aos torcedores. A partir da inteligência de dados é possível inclusive gerar novas receitas para as equipes ao oferecer as experiências mais desejadas pelos fãs e que se ajustam aos padrões de comportamento indicados.