A Ponte Preta encerrou sua melancólica participação no Campeonato Brasileiro Série B de 2026 com mais um revés. Na noite desta quinta-feira, 12, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, a equipe campineira foi derrotada por 2 a 0 pelo Operário-PR, pela 38ª e última rodada da competição. Já entrando em campo com o rebaixamento matemático confirmado, o time paulista suportou a pressão até a metade da etapa final, mas acabou sucumbindo e sacramentou a pior campanha da história do torneio nacional.
Resistência na etapa inicial e queda no segundo tempo
Mesmo diante de um adversário que controlou as ações da partida — registrando 59% de posse de bola —, a Ponte Preta conseguiu equilibrar o volume ofensivo, somando oito finalizações, mesmo número alcançado pela equipe paranaense. Durante o primeiro tempo, o sistema defensivo da Macaca funcionou e segurou o empate sem gols até o intervalo.
O panorama mudou na volta para a etapa complementar. Aos 27 minutos, Nicolas Schulz encontrou espaços na defesa campineira e abriu o placar para o Operário-PR, obrigando o time paulista a correr atrás do prejuízo.
Mudanças sem efeito e golpe nos acréscimos
Em desvantagem no marcador, o técnico Gilson Kleina promoveu uma série de substituições na tentativa de dar novo fôlego ao ataque pontepretano na reta final. A equipe chegou a criar oportunidades para buscar a igualdade, mas esbarrou nas intervenções do goleiro Elias Martello Curzel, que terminou o confronto com três defesas importantes.
Já nos acréscimos, aos 47 minutos, com a Ponte Preta exposta no campo de ataque, os visitantes aproveitaram o contra-ataque para definir o duelo: João Gabriel Rodrigues Botao, que havia entrado aos 29 minutos, serviu Dudu para fechar o placar em 2 a 0. Do lado alvinegro, o goleiro Guilherme Viana ainda encerrou a noite com duas defesas registradas.
Encerramento histórico na lanterna
Com a derrota na despedida, a Ponte Preta encerra a Série B de 2026 na 20ª e última colocação, somando apenas 15 pontos em 38 partidas disputadas. O clube campineiro fecha a competição sem vitórias na reta derradeira, amargando três derrotas e dois empates nos últimos cinco compromissos, enquanto o Operário-PR termina sua campanha na 9ª posição, com 57 pontos.