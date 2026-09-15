A crise do América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro ganhou mais um capítulo dramático na noite desta segunda-feira (14). Em partida válida pela 28ª rodada, o Coelho desperdiçou um pênalti no segundo tempo e viu o São Bernardo crescer na reta final para vencer por 2 a 0 no estádio Independência, em Belo Horizonte. O resultado mantém os mineiros com apenas 17 pontos, afundados na penúltima colocação, enquanto o Bernô chega aos 38 pontos e respira mais aliviado na tabela.

Susto paulista e milagres no Horto

O confronto começou debaixo de chuva e com muita transpiração, mas pouca inspiração de ambos os lados. Com o passar dos minutos, o São Bernardo passou a explorar os espaços deixados pela segunda pior defesa da competição. Aos 34 minutos, Romisson exigiu grande defesa de Bruno Brígido. Pouco depois, ocorreu o lance mais inacreditável da etapa inicial: Rodrigo Ferreira invadiu a área, bateu cruzado e a bola caprichosamente tocou na trave esquerda, correu sobre a linha, bateu na outra trave e no goleiro antes de ser salva, mantendo o zero no placar antes do intervalo.

A chance de ouro desperdiçada

Na volta para o segundo tempo, o panorama parecia mudar a favor dos donos da casa. Aos 20 minutos, Barreto invadiu a área pela esquerda e caiu após choque com Dudu. O árbitro assinalou pênalti, dando ao América a chance de ouro para aliviar sua situação no campeonato. No entanto, Willian foi para a cobrança, pegou mal na bola e mandou à esquerda da meta defendida por Alex Alves, frustrando os torcedores presentes no Horto.

Reservas decidem para o Bernô

O ditado que diz que ‘quem não faz, leva’ puniu o Coelho de forma cruel. O banco de reservas do São Bernardo fez a diferença e as alterações surtiram efeito imediato. Aos 35 minutos, Fabrício Daniel, que havia acabado de entrar, recebeu passe de Daniel Davi na entrada da área e bateu colocado, no alto, para abrir o placar. O golpe foi sentido pelo América, que se desorganizou de vez. Oito minutos depois, outro jogador vindo do banco selou o destino do jogo: Pedro Vitor carregou com liberdade pela direita e chutou de canhota; a bola quicou, enganou Bruno Brígido e morreu no fundo das redes. Com o revés consolidado, parte da torcida americana deixou o estádio antes mesmo do apito final.