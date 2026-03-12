O Flamengo manteve o embalo após o título estadual e derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), no Maracanã. Em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro soube capitalizar os erros defensivos da equipe mineira para construir o resultado com gols de Pedro e Carrascal. A vitória alivia a pressão na Gávea e empurra os cariocas para a parte de cima da tabela, enquanto a Raposa se afunda na zona de rebaixamento.

Início avassalador e erro fatal

A partida começou em ritmo frenético. Logo aos quatro minutos, após Léo Ortiz carimbar o travessão de cabeça em cobrança de escanteio, a defesa celeste vacilou. Neyser Villarreal perdeu a bola na saída de jogo, permitindo que Pedro fosse acionado na área. Com categoria, o camisa 9 não perdoou e abriu o placar. O apagão cruzeirense quase custou mais caro no minuto seguinte, quando Arrascaeta aproveitou nova falha, driblou Cássio e chutou, mas Fabricio Bruno salvou em cima da linha, mantendo os visitantes vivos no jogo.

Tensão, VAR e o paredão argentino

Apesar do baque inicial, o Cruzeiro tentou reagir e esbarrou em uma noite inspirada de Rossi. O goleiro argentino fez uma defesa espetacular em chute colocado de Villarreal aos 13 minutos e voltou a brilhar em cabeçada de Fabricio Bruno. O clima esquentou na reta final da primeira etapa quando Matheus Henrique cometeu falta em Everton Cebolinha para matar um contra-ataque. O árbitro chegou a aplicar o cartão vermelho direto, mas, após revisão no VAR, a expulsão foi anulada, mantendo o equilíbrio numérico para o segundo tempo.

Trave, lesão de Cássio e o golpe de misericórdia

Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu perigoso. Aos 5 minutos, Arrascaeta invadiu a área e soltou uma bomba que explodiu no travessão. Pouco depois, Cássio fez uma defesa sensacional em chute de Pulgar, mas acabou se chocando com Emerson Royal minutos mais tarde e precisou deixar o campo de maca, dando lugar a Matheus Cunha. O Cruzeiro tentou pressionar nos minutos finais, parando novamente em Rossi. Já nos acréscimos, aos 52 minutos, a eficiência rubro-negra deu números finais ao embate: Samuel Lino encontrou Carrascal nas costas da zaga, e o colombiano tocou de cavadinha na saída do goleiro para selar a vitória.

Com o triunfo, o Flamengo salta para a quinta colocação do Brasileirão e ganha moral para o clássico da próxima rodada contra o Botafogo, no Nilton Santos. Já o Cruzeiro, estacionado na vice-lanterna com apenas dois pontos, buscará a reabilitação diante do Vasco, no Mineirão.

