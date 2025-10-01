Paysandu x Cuiabá: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série B

Duelo de opostos na Curuzu: Papão luta desesperadamente contra o rebaixamento, enquanto o Dourado mira o G-4 da competição

Um confronto de extremos agita a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B nesta quinta-feira, 2 de outubro. O Paysandu, em situação desesperada na lanterna, recebe o Cuiabá, que briga diretamente pelo acesso à elite. A partida, crucial para as ambições de ambos, acontece às 19h (de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém.

Papão joga a vida para fugir da lanterna

A situação do Paysandu é dramática. Ocupando a 20ª e última posição com apenas 25 pontos, a equipe paraense precisa de uma vitória a qualquer custo para manter viva a esperança de permanência na segunda divisão. A campanha reflete as dificuldades do time, com 5 vitórias, 10 empates e 14 derrotas.

Apesar de uma recente e importante vitória sobre o Criciúma por 4 a 2, que quebrou uma longa sequência sem triunfos, a forma recente ainda preocupa: nos últimos cinco jogos, o Papão somou três derrotas, um empate e apenas essa vitória.

Dourado mira o G-4 embalado por longa invencibilidade

Do outro lado, o Cuiabá vive um momento completamente oposto. Na 6ª posição com 45 pontos, o time mato-grossense está na cola do G-4 e vê o confronto como uma oportunidade de ouro para se consolidar na zona de acesso.

Com uma campanha sólida de 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, o Dourado chega embalado por uma impressionante sequência de oito jogos de invencibilidade. Nos últimos cinco confrontos, foram três vitórias e dois empates, demonstrando a força da equipe na reta final.

Onde assistir Paysandu x Cuiabá ao vivo

A partida entre Paysandu e Cuiabá terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming Disney+ para todo o Brasil.

Prováveis escalações e desfalques

Paysandu: O técnico Márcio Fernandes conta com o retorno do meio-campista Denner, recuperado de lesão, e deve escalar a equipe com: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Maurício Antônio e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Marlon, Garcez e Denilson.

Cuiabá: O treinador Eduardo Barros tem desfalques importantes por suspensão, como os meias Jader e Juan Christian, além do capitão Alan Empereur. Em contrapartida, celebra os retornos do volante Denilson e do artilheiro Alisson Safira. O time provável é: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Gui Mariano (Sander) e Max; Calebe, Denilson e David; Alejandro Martínez, Carlos Alberto e Alisson Safira.

