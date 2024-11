Paulo Bracks representa o Santos em curso da Uefa

CEO do Santos, Paulo Bracks viajou na última semana para a Suíça, para participar da 6ª edição do Uefa Certificate Football Management, curso de gestão de futebol. O curso terá cerca de um ano e será dividido em módulos, com o primeiro sendo feito presencialmente na sede da organização europeia.

Ao todo, serão 18 países de cinco continentes, representados por 38 alunos. Dois brasileiros estarão presentes no curso, mas apenas Paulo Bracks atua no futebol nacional. Sendo o Santos, portanto, o único clube do Brasil. Dos países europeus, estão Inglaterra, Alemanha, Itália, França, e Espanha, entre outros.

“As discussões na Uefa nos mostram o caminho do futebol global, sobretudo porque estão na vanguarda e lideram assuntos relevantes para todo ecossistema do futebol, como o fair play financeiro, governança, integridade, rede multiclubes de parceria e propriedade, enfim, gestão como um todo”, comentou Bracks.

Sua participação também trabalhará a imagem do clube no âmbito internacional. Reconhecido mundialmente, o Santos teve o destaque entre nações e clubes participantes, utilizando de sua marca para questões negociais e com a camisa 10 de Pelé sendo entregue para alguns dirigentes presentes, como representantes da Juventus, PSV e Arsenal, nesta primeira semana de curso.

“Grandes clubes na Europa passaram por reconstruções recentes. Parte do curso oferecerá uma perspectiva prática sobre o aspecto de projeto esportivo e reformulações no futebol, passando pelo lado financeiro. Novas regras de governança e de integridade também farão parte do aprendizado, com objetivo de aplicação imediata para a realidade do Santos FC” explicou Bracks, que recebeu o convite para participar do curso na Uefa, antes de começar a trabalhar no próprio Santos.

O próximo módulo presencial será em Londres, Inglaterra, em março. A viagem foi custeada pelo próprio dirigente.

