O ex-volante Paulinho foi apresentado oficialmente na última quarta-feira, 14, como novo integrante do departamento de futebol do Cruzeiro. A cerimônia foi realizada na Toca da Raposa II, marcando o início da trajetória do profissional como executivo de futebol na equipe mineira.

O primeiro dia de trabalho do novo integrante da diretoria do Cabuloso foi nesta quinta-feira, 15. O ex-volante conheceu a infraestrutura do CT e os jogadores do clube mineiro.

Despedida do Mirassol

Após fechar com o Cruzeiro, Paulinho relembrou a oportunidade recebida no Mirassol, onde atuou por quase dois anos na gestão esportiva. O dirigente fez um agradecimento direto a Junior Antunes pelo aprendizado diário durante o período de formação na função administrativa.

“Junior Antunes é um cara de quem não gosto de falar muito (para não ficar emocionado). Ele me deu a primeira oportunidade como gestor. É difícil um cara com apenas 38 anos chegar a um gigante. É muito trabalho. Tudo que passei ali foi um ensinamento. Foram dias aprendendo todos os dias para chegar aqui preparado. E, quando chega um convite do Cruzeiro, jamais posso recusar. Tinha que ser nesse momento. Foi para isso que me preparei”, afirmou o diretor, em entrevista coletiva.

Por que o dirigente recusou convites anteriores?

Antes do acerto com a equipe mineira, o gestor despertou o interesse de outros clubes brasileiros, incluindo sondagens do Corinthians. O executivo ressaltou que preferiu respeitar o tempo de maturação no interior paulista antes de aceitar uma nova proposta.

“Primeiro de tudo, agradecer ao Mirassol pelos quase dois anos. Recebi alguns convites ainda quando estava no primeiro ano do Mirassol. Sou um cara que confia muito em Deus, e minha carreira como atleta sempre foi assim e como gestor vai continuar assim. Todos os convites que apareceram não eram o momento”, declarou Paulinho.