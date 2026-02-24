A noite desta quarta-feira (25) reserva um dos confrontos mais aguardados deste início de temporada no Campeonato Brasileiro. Em uma disputa direta pelo topo da tabela, o Palmeiras recebe o Fluminense na Arena Barueri. A bola rola às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada, colocando frente a frente duas equipes invictas que somam os mesmos 7 pontos.

Expectativa para o confronto

O duelo é o principal destaque da rodada, tratado como uma batalha direta pela liderança isolada. Ambas as equipes chegam com campanhas idênticas — duas vitórias e um empate — e a expectativa é de um jogo tático e equilibrado. Do lado do Palmeiras, a força do trabalho longevo de Abel Ferreira e a consistência recente são os trunfos para buscar a vitória como mandante.

Já o Fluminense, sob o comando do argentino Luis Zubeldía, busca se firmar como um dos postulantes ao título. O treinador sabe que um bom resultado fora de casa contra um adversário direto é fundamental para as pretensões do clube na temporada. O confronto também marca um teste de temperamento para a comissão técnica tricolor, após episódios recentes de tensão com a arbitragem em competições estaduais.

Verdão defende a ponta da tabela

O time da casa entra em campo ostentando a 1ª colocação do campeonato pelos critérios de desempate. O Alviverde tem demonstrado eficiência tática neste início de torneio. Jogando em seus domínios, o objetivo é claro: vencer para se isolar na liderança e quebrar a igualdade de pontos com os rivais diretos que o perseguem na classificação.

Tricolor busca a liderança fora de casa

Do outro lado, o cenário é de otimismo. O Fluminense, que figura no topo da tabela com a mesma pontuação do líder, chega a Barueri com a missão de manter sua invencibilidade. A equipe carioca tem se mostrado sólida e promete dificultar a vida dos mandantes, tentando surpreender longe do Rio de Janeiro para, quem sabe, assumir a ponta isolada da competição.

Onde assistir ao duelo

O torcedor terá opções tanto na TV aberta quanto no streaming para acompanhar este grande jogo. A transmissão está confirmada na TV Globo para diversas regiões do país. Quem prefere o sistema pay-per-view pode assistir pelo Premiere. Além disso, para quem busca opções digitais, o portal ge.tv e o canal oficial do ge no YouTube também transmitirão a partida ao vivo.