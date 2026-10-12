O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 12, na Academia de Futebol, um dia após vencer o Corinthians por 4 a 1 no Nubank Parque, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira virou a chave e iniciou imediatamente a preparação para a disputa da semifinal da Copa Libertadores.

Situação física do atacante Ramón Sosa

Durante a reapresentação, o atacante Ramón Sosa realizou trabalhos regenerativos nas dependências internas do centro de excelência. O jogador paraguaio apresentou um trauma na coxa direita sofrido no clássico e passa por acompanhamento do departamento médico. O restante do grupo participou de um treino técnico em campo reduzido.

O compromisso seguinte do Verdão na temporada será o duelo de ida da semifinal continental contra o Fluminense, agendado para a próxima quarta-feira 14, às 21h30, no Maracanã.

O clube comunicou que os ingressos destinados à torcida visitante para o confronto no Rio de Janeiro, comercializados com prioridade para sócios-torcedores do programa Avanti, encontram-se esgotados.