A saída de Oscar do São Paulo está mais próxima do que nunca. Desde o fim do ano passado, quando o atleta teve um mal súbito, clube e jogador negociam a rescisão do contrato. A negociação se tornou uma novela, que se arrastou até agora, visto que o meia tem valores à receber do Tricolor antes de se aposentar.

De acordo com o ge, Oscar abriu mão de R$ 53 milhões que teria direito a receber por contrato com o São Paulo. No entanto, para rescindir, o meia quer receber R$ 7 milhões de uma dívida de direitos de imagem e luvas. O ex-camisa 8 aceita receber os valores de forma parcelada até o fim de 2027.

Oscar sofreu com um mal súbito durante uma bateria de exames no CT da Barra Funda, no fim do ano passado, e foi encaminhado ao Einstein Hospital Israelita. No hospital, o jogador teve uma síncope vasovagal, um problema cardíaco que causa desmaios.

Rui Costa, diretor do Tricolor, e Giuliano Bertolucci, representante de Oscar, negociam um acerto entre as partes. Uma reunião na próxima semana deve definir a rescisão de contrato do meia.