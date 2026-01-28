O Campeonato Brasileiro de 2026 vai começar nesta quarta-feira, 28, com uma rodada inaugural que já pode bater alguns recordes. Além disso, essa 24ª edição da era dos pontos corridos, desde 2003, ou a 71ª em toda a história, poderá também trazer novos recordes na competição.

O goleiro Fábio, do Fluminense, se entrar em campo nessa 1ª rodada contra o Grêmio, chegará a 25 participações na competição, desde sua estreia, em 2000, um recorde absoluto na competição. O ex-goleiro Rogério Ceni, hoje técnico do Bahia, é o segundo com mais participações (22).

Em 2026, Fábio poderá aumentar ainda mais o seu recorde de jogador com mais partidas disputadas, tanto na era dos pontos corrido (717), quanto na história toda do Brasileirão (743 jogos). Além disso, ao entrar em campo contra o Grêmio, terá 45 anos, 3 meses e 29 dias, sendo o mais velho a jogar o Brasileirão.

Já a partida entre São Paulo e Flamengo poderá valer uma nova liderança no ranking dos pontos corridos. Ao final da edição de 2025, o São Paulo manteve o primeiro lugar com 1434 pontos, mas o Flamengo, após o título, subiu para 1432 e está bem perto de se tornar líder e desbancar o Tricolor paulista que está nesse posto desde 2007.

Entre os times que mais lideraram rodadas no Brasileirão por pontos corridos, o Corinthians ainda é o líder com 131 rodadas, mas já tem o rival Palmeiras na sua cola com 125, seguido por Cruzeiro (109), São Paulo (92) e Flamengo (88).

Entre os jogadores, o atacante Gabigol, do Santos, com 119 gols, é o hoje o maior artilheiro em atividade e está bem perto de entrar na lista do top-10 dos maiores goleadores da competição desde 1937 — faltam 7 gols para igualar o 10º colocado, o ex-centroavante Washington Coração Valente, autor de 126 gols.

Em 2025, o uruguaio Arrascaeta se tornou o jogador com mais assistências na história do Brasileirão (82), superando Marcelinho Carioca (77). Agora, ele tem a chance de quebrar mais uma marca e se tornar o gringo com mais gols na competição. Arrasca tem 77 gols contra 83 do sérvio Petkovic.