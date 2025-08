Nova pesquisa sobre maiores torcidas aponta Corinthians e São Paulo em queda

Pesquisa O GLOBO/ Ipsos-Ipec apontou aumento da vantagem do Flamengo, que tem mais torcedores que Timão e Tricolor somados

Torcida do Corinthians caiu bem acima da margem de erro - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Pesquisa realizada pelo jornal O Globo, em parceria com o instituto Ipsos-Ipec, e divulgada nesta segunda-feira, 28, apontou um aumento da vantagem do Flamengo como maior torcida do Brasil e encolhimento das torcidas de Corinthians (segundo colocado) e São Paulo (quarto).

A torcida do Corinthians caiu de 15,5% do total de torcedores em 2022 para 11,9% em 2025. A queda de 3,6 pontos percentuais é mais que o dobro da margem de erro ajustada para o tamanho da torcida (1,4%).

O São Paulo, por sua vez, caiu de 8,2% para 6,4%, recuo também acima de sua respectiva margem de erro, que é de 1,1%.

Apesar de também ter apresentado ligeira queda (de 21,8% para 21,2%, variação dentro da margem de erro de 1,8%), o Flamengo aumentou sua vantagem sobre os concorrentes.

Antes, Corinthians e São Paulo somavam 23,7% da preferência nacional, número reduzido agora para 18,3%, Isso significa que hoje o Flamengo já tem mais torcedores que Corinthians e um de seus rivais (Palmeiras ou São Paulo) somados.

Qual é a maior torcida do Brasil?

Novo terceiro colocado, ultrapassando o rival São Paulo, o Palmeiras também apresentou ligeira queda: de 7,4% para 6,5%).

O estudo O Globo/instituto Ipsos-Ipec ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos em 132 municípios das cinco regiões brasileiras, entre os dias 5 e 9 de junho.