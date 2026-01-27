A espera acabou e a bola vai rolar para a estreia do Campeonato Brasileiro de 2026. Nesta quinta-feira, 29, o Mirassol recebe o Vasco no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, no interior de São Paulo. O confronto, válido pela 1ª rodada da competição nacional, está marcado para as 20h (horário de Brasília).

Expectativas e momento das equipes

O duelo coloca frente a frente duas equipes com ambições renovadas. O time da casa chega com moral elevada após uma campanha histórica em 2025, que garantiu ao clube uma vaga inédita na Copa Libertadores de 2026. Sob o comando de Rafael Guanaes, eleito o melhor treinador da última temporada, o Leão quer provar que o sucesso é sustentável e usar a força de seus domínios para começar com o pé direito.

Do outro lado, o Gigante da Colina aposta na continuidade do trabalho de Fernando Diniz. Conhecido por seu estilo de jogo autoral, baseado na posse de bola e ofensividade, o treinador busca implementar sua filosofia desde a primeira rodada. O objetivo do clube carioca é demonstrar organização fora de casa e brigar na parte de cima da tabela desde o início do torneio, superando o desafio de enfrentar o atual destaque do interior paulista.

Onde assistir e transmissão

Para o torcedor que deseja acompanhar a partida, haverá opções na TV fechada e no pay-per-view. O jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo Premiere. Também é possível acompanhar a cobertura online e o streaming através das plataformas digitais do Grupo Globo.