O reencontro da torcida do Remo com a elite do futebol brasileiro em casa, após um hiato que durava desde 1994, teve roteiro de cinema, mas com um final amargo para os paraenses.
Na noite desta quarta-feira, 4, no Mangueirão, o Leão Azul dominou a primeira etapa e abriu dois gols de vantagem, mas viu o Mirassol crescer de produção com as substituições, reagir nos minutos finais e arrancar um empate por 2 a 2, em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão Série A.
Início avassalador define o tom da festa
Empurrado por um mosaico espetacular e uma torcida vibrante, o Remo ignorou o desgaste físico da maratona de jogos e partiu para cima desde o apito inicial. A estratégia de Rafael Guanaes funcionou cedo. Logo aos 8 minutos, após jogada de Diego Hernández e finalização de Alef Manga, João Pedro aproveitou o rebote para abrir o placar e explodir o Mangueirão.
O Mirassol, atordoado e sofrendo com o gramado irregular, tentava responder com chutes de longa distância, mas parava na segurança do goleiro Marcelo Rangel. O domínio azulino se transformou em vantagem ampliada aos 39 minutos. Após falha da defesa paulista em afastar o perigo, a bola sobrou limpa para Alef Manga, que finalizou com categoria no ângulo, fazendo 2 a 0 e levando a torcida ao delírio antes do intervalo.
Substituições mudam o cenário e calam o estádio
O segundo tempo trouxe uma narrativa oposta. O Mirassol voltou do vestiário disposto a controlar as ações, chegando a ter 62% de posse de bola. O goleiro do Remo, Marcelo Rangel, operou um milagre aos 15 minutos da etapa final, defendendo um chute à queima-roupa de Galdino, o que parecia garantir a vitória dos donos da casa.
No entanto, as alterações promovidas pelo técnico do Mirassol surtiram efeito, enquanto o Remo recuava perigosamente. Aos 35 minutos, a pressão surtiu efeito: Igor Formiga, que havia saído do banco, recebeu lançamento, dominou com classe e bateu cruzado para diminuir.
Golpe de misericórdia e drama do VAR
O gol acendeu o time visitante e deixou o Remo nervoso em campo. Aos 42 minutos, em uma cobrança de falta alçada na área, a bola desviou e encontrou Nathan Fogaça — outro jogador que entrou no segundo tempo. Ele desviou para as redes, decretando o empate.
O lance ainda ganhou contornos de drama com uma revisão demorada do VAR, mas o gol foi confirmado, silenciando o Mangueirão. Nos acréscimos, o Mirassol ainda quase virou a partida com Galeano, mas Rangel salvou novamente, garantindo ao menos um ponto para cada lado. Com o resultado, o Remo segue sem vencer no retorno à Série A, enquanto o Mirassol soma um ponto precioso fora de casa.