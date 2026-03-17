O Mirassol enfrenta seu maior período de instabilidade desde a chegada do técnico Rafael Guanaes, em março de 2025. Após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no último domingo, 15 de março, o clube atingiu a marca de sete partidas consecutivas sem vitória na temporada 2026. Este é o maior jejum enfrentado pelo treinador no comando da equipe.

A última vitória do Leão ocorreu em 29 de janeiro, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, quando derrotou o Vasco por 2 a 1. Desde então, o time acumulou três empates e quatro derrotas, sequência que resultou na eliminação precoce na fase de grupos do Campeonato Paulista após revés diante da Portuguesa.

Impactos da crise técnica e desempenho no Brasileirão

A série negativa reflete diretamente na tabela de classificação nacional. Atualmente, o Mirassol ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos conquistados em cinco rodadas. A falta de resultados positivos aumenta a pressão sobre a comissão técnica para uma correção de rota imediata, visando evitar a proximidade com a zona de rebaixamento.

Reabilitação contra o Coritiba no Maião

O elenco busca encerrar a série negativa nesta terça-feira, 18 de março, em confronto direto contra o Coritiba. A partida, válida pela 6ª rodada do Brasileirão, será realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O duelo é tratado internamente como fundamental para recuperar a confiança do grupo e estancar a crise técnica.

Confira os números do período de instabilidade do Leão: