O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, comentou nesta segunda-feira, 23, sobre a possibilidade do atacante Memphis Depay realizar o tratamento de sua lesão muscular na Holanda. Segundo o dirigente, a decisão final cabe à seleção holandesa, visto que o atleta está convocado para o período de Data Fifa.

No início da noite, a seleção holandesa confirmou a convocação do camisa 10 do Corinthians.

“A seleção da Holanda tem a prerrogativa de dizer: ‘Ele tem qu vir para cá para avaliar e ser tratado aqui’. Todas as seleções têm essa prerrogativa, não cabe um veto do Corinthians”, disse o dirigente, após sorteio da quinta fase da Copa do Brasil.

Detalhes da lesão e o jogo contra o Flamengo

O atacante holandês sofreu uma lesão na coxa direita durante o empate por 1 a 1 contra o Flamengo, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O incidente ocorreu aos 22 minutos do primeiro tempo, logo após o jogador participar da jogada do gol marcado por Yuri Alberto.

O que diz o Corinthians

O Corinthians atualizou o estado clínico do jogador no começo da noite desta segunda. O exame de ressonância magnética detectou um “estiramento do músculo anterior da coxa direita.”

“Mesmo com a lesão, o atleta foi solicitado pela Seleção de Países Baixos para que inicie o tratamento com o staff médico da própria Real Associação Neerlandesa de Futebol. Memphis já estava convocado para os amistosos diante de Noruega e Equador, nesta Data Fifa, e seguirá viagem para o país europeu”, diz a nota.