Marchesín troca Grêmio por Boca e Navas se aproxima do Newell’s

Após alguns dias de conversa, o goleiro Agustín Marchesín deixou o Grêmio e acertou sua ida para o Boca Juniors. A negociação foi um pedido do argentino, que vai jogar no clube do coração. No mercado, a equipe brasileira agora busca um substituo para a posição e não deve ser Keylor Navas, costarriquenho especulado e próximo de acertar com o Newell’s Old Boys.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

De acordo com o veículo Olé, da Argentina, o Grêmio barrou a conversa inicialmente quando o Boca Juniors ofereceu US$ 850 mil (R$ 5,1 milhões) pelo goleiro. O negócio, no entanto, deve fechar na casa dos US$ 1,8 milhão (R$ 10,8 milhões aproximadamente) – pouco mais que o dobro.

Publicidade

O alto valor para um atleta de 36 anos convenceu o Grêmio a se desfazer de Marchesín, que vai realizar o sonho de jogar no seu time do coração e pediu ao técnico Gustavo Quiteros para ser negociado.

Keylor Navas próximo do Newell’s

Agora no mercado, o Grêmio busca uma reposição que não deve ser o goleiro Keylor Navas. O costarriquenho que já defendeu o Real Madrid e o Paris Saint-Germain é alvo do Newell’s Old Boys. Segundo o Olé, Navas tem um acordo verbal já estabelecido com a equipe argentina.

A opção que o Grêmio estuda, diante do cenário, é repatriar o goleiro Matheus Magalhães, há 10 anos atuando no Braga, de Portugal. O brasileiro quer o retorno ao país e tem o cenário alinhado com o Tricolor, que ainda precisa convencer a equipe portuguesa da negociação.