O goleiro Marcelo Rangel se manifestou publicamente nesta segunda-feira, 23, para pedir desculpas aos torcedores do Remo. A declaração ocorreu após a confirmação do rebaixamento do clube para a segunda divisão nacional.

A queda da equipe foi sacramentada com a derrota por 4 a 2 diante do Athletico-PR, em Curitiba, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O arqueiro utilizou as redes sociais para expressar o sentimento de frustração.

“Peço desculpas ao torcedor por não termos conseguido alcançar nosso objetivo. Fica minha gratidão por todo o carinho, apoio e incentivo durante essa caminhada. Assumo minha responsabilidade, e o tempo amenizará essa dor”, afirmou Rangel.

Com a derrota fora de casa, o time azulino permaneceu com 32 pontos em 36 rodadas, na penúltima colocação.