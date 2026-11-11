O Londrina encerrou sua participação na Série B de 2026 com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Náutico, na noite desta quarta-feira, 11, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Em confronto válido pela 38ª rodada, as duas equipes entraram em campo com suas situações já definidas: os donos da casa estavam rebaixados, enquanto os visitantes haviam garantido a permanência na divisão. Todos os gols da partida saíram nos dez minutos finais do tempo regulamentar e nos acréscimos.

O primeiro tempo foi marcado por um maior controle da posse de bola por parte do Londrina, que terminou o jogo com 54% contra 46% do Náutico. A equipe comandada pelo técnico Hugo Chacon, postada no esquema 4-1-4-1, precisou fazer uma alteração logo aos 35 minutos, quando o goleiro titular Mauricio Kozlinski deu lugar a Eduardo Zanella.

O placar só foi movimentado na reta final do segundo tempo. Aos 35 minutos, Halan abriu o marcador para o Náutico, aproveitando assistência de Victor Andrade. Logo após o gol, ele recebeu cartão amarelo e foi substituído por Marcos Gleidson.

A resposta do Londrina veio aos 43 minutos: Kauã Jonathan, que havia saído do banco de reservas pouco antes, deu o passe para Guilherme Cachoeira empatar o confronto. A virada paranaense se concretizou nos acréscimos. Aos 46 minutos, João Coni balançou as redes e garantiu o 2 a 1.

Ao longo dos 90 minutos, o Londrina registrou 12 finalizações totais, sendo três no alvo, enquanto o Náutico finalizou 10 vezes, acertando a meta em apenas uma oportunidade.

Com o resultado, o Londrina encerra a competição na 18ª colocação, com 35 pontos em 38 jogos. O Náutico, por sua vez, termina a Série B no 15º lugar, com 46 pontos.