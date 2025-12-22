A LFU (Liga Forte União), grupo que negocia os direitos de transmissão de times do futebol brasileiro, apresentou números animadores em seu balanço de 2025. O processo de comercialização de campeonatos resultou, somente em direitos de TV, crescimento de R$ 460 milhões nos cofres em relação ao ano passado. Houve também um aumento de 55% na receita média de direitos de TV por clube, evidenciando a eficiência do modelo coletivo adotado.

Um encontro realizado com os clubes filiados na semana passada destacou a menor diferença entre os clubes que mais e menos arrecadam. Essa taxa hoje fica em 1,97x, menor do 6,25x em 2024. Para se ter uma ideia, na Premier League, a taxa é de 1,79x.

“Os resultados apresentados mostram uma transformação concreta. Avançamos em equilíbrio, com uma distribuição mais justa e sustentável alinhado às melhores práticas do futebol mundial”, disse o presidente da LFU, Marcelo Paz.

Os clubes também ressaltaram os impactos positivos do novo modelo para o fortalecimento do ambiente competitivo.

“O crescimento médio nas receitas de TV e a redução das diferenças entre os clubes representam um marco para o futebol brasileiro. Esse novo momento da LFU nos dá mais previsibilidade, capacidade de planejamento e força coletiva”, analisou Alessandro Barcelos, presidente do Internacional.