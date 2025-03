Leila ataca manifesto contra gramado sintético: ‘Jogadores velhos que reclamam’

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira participou nesta quarta-feira, 12, do Conselho Técnico da CBF, promovido para discutir questões do futebol brasileiro na atual temporada. Na saída do evento, Leila voltou a falar sobre a polêmica dos gramados sintéticos e atacou o manifesto assinado por jogadores como Neymar.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Normalmente os atletas que reclamam são mais velhos. Eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais a vida profissional deles, eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas normalmente são atletas que já deveriam ter parado de jogar futebol ao invés de ficar reclamando do gramado”, disse Leila.

Publicidade

“Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Eu me refiro aos jogadores que fizeram aquele manifesto, sem comprovação científica absolutamente nenhuma, de que gramado sintético é prejudicial à vida do atleta”.

O manifesto contra os gramados sintéticos no futebol brasileiro foi assinado por jogadores como Neymar, Lucas Moura, Memphis Depay, Dudu, Thiago Silva, Gabigol, Coutinho e outros.

Atualmente, nas primeiras divisões do futebol brasileiro, quatro estádios têm o gramado sintético: Allianz Parque (Palmeiras), Nilton Santos (Botafogo), Arena MRV (Atlético Mineiro) e Ligga Arena (Athletico Paranaense).

Publicidade

“Não é possível você comparar gramados europeus com a situação brasileira, é muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia”, concluiu Leila, informando que ainda assim o Conselho vai discutir e estudar mais a fundo ao longo do ano o assunto, pensando no futuro do futebol brasileiro.

As principais ligas europeias proíbem o gramado sintético. Ainda assim, a Fifa deixa a cargo das confederações e autoriza o uso do sintético desde 2001.