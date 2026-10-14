Athletic-MG e Londrina ficaram no empate por 2 a 2 na noite desta terça-feira, 13, na Arena Sicredi, em São João del-Rei. Em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida foi marcada pelo duelo direto de artilheiros: João Vitor de Souza Martins marcou duas vezes de pênalti para os visitantes, enquanto João Miguel anotou os dois gols da equipe mineira, definindo a igualdade nos acréscimos.

Trocação rápida na etapa inicial

O confronto começou agitado logo nos primeiros movimentos. Aos 4 minutos do primeiro tempo, João Vitor de Souza Martins converteu pênalti e colocou o Londrina em vantagem. A resposta dos mandantes, comandados pelo técnico Alex, veio rápido: aos 8 minutos, João Miguel balançou as redes para o Athletic-MG e devolveu a igualdade ao marcador, sustentando o 1 a 1 até o intervalo.

Pênalti no fim e reação nos acréscimos

Na segunda etapa, o equilíbrio persistiu na Arena Sicredi. Com ligeira alternância na posse de bola e chegadas perigosas de ambos os lados, o placar só voltou a mudar na reta final. Aos 39 minutos (84′), João Vitor de Souza Martins cobrou nova penalidade com precisão, recolocando o time paranaense à frente e indicando o fim do jejum de vitórias do Tubarão.

A insistência dos donos da casa, no entanto, surtiu efeito na base da pressão. Aos 44 minutos do segundo tempo (89′), João Miguel voltou a aparecer com categoria para marcar seu segundo gol na partida e decretar o placar final de 2 a 2.

Impacto na tabela e próximos jogos

Com o ponto somado fora de casa, o Londrina chega aos 29 pontos e segue na luta contra o rebaixamento, ocupando a 18ª colocação da Série B. Já o Athletic-MG soma agora 43 pontos e permanece no 15º lugar na tabela de classificação.

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As duas equipes já miram seus próximos desafios pela competição nacional: o Athletic-MG volta a campo no domingo, 18, quando visita o Avaí, enquanto o Londrina joga na terça-feira, 20, recebendo o Cuiabá no Estádio do Café.