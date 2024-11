Internacional x RB Bragantino: horário, escalações e onde assistir

O Internacional de Porto Alegre vive um grande momento no Campeonato Brasileiro de 2024 com uma sequência invicta de 15 jogos. Sob a liderança do técnico Roger Machado, o time busca continuar essa série positiva e garantir sua posição de destaque na competição. O próximo adversário é o Red Bull Bragantino, que luta para sair da zona de rebaixamento. A partida acontecerá no dia 24 de novembro no estádio Beira-Rio.

Atualmente, o Internacional ocupa o quinto lugar na classificação, com 62 pontos, quatro a mais que o São Paulo, o que o coloca em uma situação favorável na busca por uma vaga nos grupos da Libertadores de 2025. O Bragantino está na 18ª posição com 37 pontos, precisando desesperadamente dos três pontos para evitar a queda para a Série B.

Expectativas para Internacional x Bragantino

O confronto entre Internacional e Bragantino promete ser emocionante, especialmente para os torcedores colorados que devem encher as arquibancadas do Beira-Rio. São esperados mais de 40 mil espectadores. O retrospecto entre as equipes é equilibrado: em 18 partidas, o Internacional venceu seis vezes, enquanto o Bragantino venceu três, além de nove empates.

No último embate, em setembro, ambas as equipes empataram em 2 a 2, mostrando que o confronto pode ser acirrado. Nos últimos cinco jogos, o Internacional venceu duas vezes e empatou três, enquanto o Bragantino não conseguiu vencer, registrando três empates e duas derrotas.

Transmissão de Internacional x Bragantino

Os torcedores poderão assistir ao vivo ao jogo entre Internacional e Bragantino pela TV Globo em sinal aberto e pelo Premiere, em pay-per-view, a partir das 16h (horário de Brasília). O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e é crucial para ambas as equipes.

Também haverá transmissão internacional em diversos países, como Estados Unidos e Canadá, pela Fanatiz e Premiere, permitindo que fãs de diferentes regiões acompanhem o Brasileirão.

Novidades nas equipes

O Internacional contará com os retornos de Bernabei e Bruno Gomes, que cumpriram suspensão contra o Vasco. Roger Machado ainda tem a dúvida sobre a presença de Thiago Maia e a ausência confirmada de Mercado, em recuperação de lesão no joelho, previsto para voltar apenas em 2025.

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Do lado do Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra não terá Nathan Mendes e Thiago Borbas, ambos lesionados, mas não registrou novos desfalques à última hora, o que pode ajudar na preparação do time para o desafio contra o forte oponente gaúcho.

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernades, Lucas Evangelista e Lincoln; Vitinho, Jhon Jhon e Eduardo Sasha.



Panorama do Internacional no Brasileirão

O Internacional parece ter atingido uma fórmula de sucesso com Roger Machado. O time mostra um esquema de jogo sólido, contribuindo para a sequência invicta que deseja prolongar. Visando mais do que apenas garantir uma vaga na Libertadores, o clube busca terminar o campeonato em alto nível.

Com poucas rodadas restantes no Brasileirão 2024, o Internacional está bem posicionado para sonhar com futuras conquistas, contando com o apoio de sua torcida e a consistência do seu futebol para enfrentar os desafios finais.