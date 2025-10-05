Em jogo movimentado, Vasco vence Vitória no apagar das luzes

Em partida com duas viradas, Cruzmaltino faz 4 a 3 com gol de GB aos 53 do segundo tempo e respira na luta contra o rebaixamento

Em uma das partidas mais eletrizantes do Brasileiro Série A de 2025, o Vasco venceu o Vitória por 4 a 3 na tarde deste domingo, 5, em São Januário, pela 27ª rodada. Com duas viradas, pênalti, expulsão e um gol decisivo aos 53 minutos do segundo tempo, o Cruzmaltino garantiu três pontos na luta contra o rebaixamento, graças ao jovem atacante GB, que saiu do banco para se tornar o herói da partida.

Virada baiana cala São Januário

Apesar do Vasco ter aberto o placar logo aos cinco minutos com o português Nuno Moreira, de cabeça, o Vitória não se intimidou. A equipe baiana cresceu no jogo, tomou o controle e conseguiu uma virada impressionante ainda no primeiro tempo. Aitor, aos 25 minutos, aproveitou um belo passe de Erick para fuzilar e empatar.

Aos 33, o zagueiro Lucas Halter apareceu livre após cobrança de falta e escorou para virar o placar, silenciando o estádio.

Caos, pênalti e reação heroica

O segundo tempo foi um roteiro de cinema. O Vasco voltou melhor e empatou aos sete minutos com Rayan, que completou cruzamento de Gómez.

A grande reviravolta veio aos 11 minutos, quando o árbitro, com auxílio do VAR, marcou pênalti de Cáceres após toque de mão. Rayan converteu com categoria, virando o jogo para 3 a 2.

Na confusão que se seguiu, Lucas Halter foi expulso por reclamação. Mesmo com um a menos, o Vitória foi valente e, de forma surpreendente, empatou, com o próprio Cáceres se redimindo em um gol de cabeça após Léo Jardim sair mal do gol.

Pressão e o gol no último suspiro

Com a vantagem numérica, o Vasco se lançou ao ataque em uma pressão total nos minutos finais. O Vitória se defendia como podia, mas foi castigado no último suspiro da partida. Aos 53 minutos da etapa final, após cruzamento preciso de Piton pela esquerda, o jovem GB subiu mais que a zaga e cabeceou no contrapé do goleiro para decretar a vitória do time da casa, para delírio da torcida em São Januário.

