Governo de MG pede Cruzeiro x Palmeiras com torcida única

O vice-governador do estado de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo-MG), concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 11, no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O político fez um pedido para que o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão, marcado para o dia 4 de dezembro, seja disputado apenas com torcedores do clube mineiro.

O pedido do político é para evitar que ocorram outros enfrentamentos entre torcedores das duas equipes. Em outubro de 2024, um ataque de membros da Mancha Alviverde, organizada do Palmeiras, ao ônibus da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, deixou um morto e 17 feridos.

Mateus Simões alegou que a partida é motivo de preocupação para as autoridades do estado: “Temos um jogo ainda neste ano que nos traz preocupação. É o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Já fizemos o pedido aos responsáveis para que o jogo seja com torcida única”, disse.

O vice-governador ainda disse que se a medida não ocorrer de forma voluntária, os órgãos do estado de Minas Gerais tomarão medidas legais: “Se isso não for atendido voluntariamente, vamos judicializar o pedido para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio. Estamos a menos de um mês do assassinato de um torcedor do Cruzeiro, de organizada, por membros de organizada do Palmeiras”, afirmou.

Nenhum dos dois times se manifestou ainda.

Cruzeiro x Palmeiras

A partida ainda não tem hora e local definidos. A tendência é que ocorra no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, capital mineira.

