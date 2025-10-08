Gabriel Veneno: a joia de 16 anos vista como ‘solução’ por Sampaoli no Galo

Canhoto, comparado a Neymar e Mahrez e com multa de R$ 372 milhões, atacante foi relacionado para a partida contra o Sport nesta quarta-feira

Relacionado pela primeira vez para uma partida entre os profissionais, o atacante Gabriel Veneno, de apenas 16 anos, será a principal novidade do Atlético Mineiro para encarar o Sport nesta quarta-feira, 8, em duelo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão.

Badalado desde muito novo, o jogador que ainda treina na equipe sub-17 é uma surpresa do técnico Jorge Sampaoli em um setor considerado carente por ele na equipe.

“Sampaoli tenta dar uma mexida, trazer o fato novo. É o jogador que disparadamente tem o maior hype na base, monitorado desde os 10 anos. É muito plástico: dá lambreta, caneta, chapéu… mas ainda está abaixo de uns seis ou sete”, analisou à PLACAR o jornalista Guilherme Frossard, do Canal do Frossard.

“O Veneno é quem puxa as atenções, quem o torcedor ouve falar há mais tempo. É o mais plástico. Se fosse para levar alguém do sub-17, não levaria o Veneno, mas outros como Riquelme, Índio ou o Cauã Soares, que faz gols e é muito forte. Acho que vem muito disso, do elemento novo. Da torcida vir junto.. tem a coisa do emocional. Se acontecer de desequilibrar será uma grata surpresa”, completa.

Sampaoli só venceu dois dos oito primeiro jogos no comando do Galo e fez reclamações públicas sobre o desempenho do ataque. Depois de uma derrota para o Botafogo, o argentino disse o setor precisaria “melhorar bastante” e que não tinha “variantes ofensiva para ganhar jogos”.

Foram só cinco gols no período, tendo passado em branco nas últimas duas partidas: o empate sem gols com o Juventude e a derrota por 3 a 0 para o Fluminense. Só um deles – de Bernard, contra o Bolívar – foi marcado por um atacante.

Pesa também a falta de opções consideradas válidas para o treinador. Tomás Cuello sofreu uma fratura da fíbula associada à ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo e está fora da temporada. Situação semelhante a de Júnior Santos, no departamento médico depois de romper os tendões adutor direito e reto abdominal, na região púbica

Já Dudu, ex-Palmeiras e Cruzeiro, não é considerada uma opção que preencha a função considerada fundamental para o funcionamento de seu estilo de jogo, com um atacante que goste de duelos individuais em velocidade.

Sampaoli tem utilizado Bernard e Gustavo Scarpa na função, mas os vê mais como meio-campistas, assim como Biel. Ele chegou também a testar Caio Paulista, que atua como ala, na função.

Quem é Gabriel Veneno

Nascido em Ilhéus, na Bahia, o jovem atacante chegou ao Galo em 2023 e assinou em julho deste ano o seu primeiro vínculo profissional com o clube de Belo Horizonte. A multa rescisória para clubes do exterior é de 60 milhões de euros (R$ 372 milhões).

Canhoto, o jogador atua principalmente na ponta esquerda, mas também pela direita, tendo já sido comparado a nomes como Neymar e do argentino Riyad Mahrez pelo jornal espanhol As depois de boas atuações pelas seleções de base.

“Veneno é Gabriel Veneno, um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro, cujo futebol se caracteriza por seu estilo eletrizante e brilhantismo técnico. Ele é um atacante canhoto com dribles excepcionais, controle de bola de elite e velocidade excepcional. Comparado a Neymar”, disse a publicação à época.

“Gabriel Veneno já está sendo comparado a Neymar, embora o santista seja destro, enquanto ele é canhoto e joga no Atlético Mineiro. Ele também foi comparado a Riyad Mahrez”.

Curiosamente, ele foi dispensado pelo próprio Santos no fim de 2022, enquanto atuava na categoria sub-13. No ano seguinte, disputou a Copa Dois de Julho, tradicional competição de base, pela seleção de Santa Rita de Cássia e acabou captado pelo Galo depois de ter chamado atenção de diversos clubes do país. Tem contrato global com a fornecedora alemã Adidas.

Veneno já chegou a ter seu nome ligado a gigantes da Inglaterra como Arsenal e Chelsea. Em julho, esteve com a seleção sub-17, junto de outros três companheiros do Galo.

Badalado, segundo a Itatiaia, já mora em uma mansão de R$ 2,5 milhões em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. O imóvel foi comprado semanas depois de selar o acordo profissional, em negociação que se arrastou por bastante tempo.

Apesar da precocidade e dos elogios, o jogador não tem sido titular na equipe sub-17, principalmente pelo fato de ainda estar no primeiro ano da categoria, já que completou 16 anos em 2025. Além de Gabriel Veneno, outra aposta é Wallyson Mosquito, destaque do sub-20, que também treina entre os profissionais.