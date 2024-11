G7, G8, G9… entenda a corrida por Libertadores no Brasileirão

O título do Flamengo na Copa do Brasil assegurou a festa completa para torcida rubro-negra, mas, curiosamente, também provocou enorme expectativa para alguns rivais. Com o triunfo diante do Atlético Mineiro no último domingo, 10, o G6 do Brasileirão – grupo dos seis classificados à próxima Libertadores – foi ampliado e se transformou momentaneamente em G7. O Cruzeiro, sétimo colocado com 47 pontos, atualmente seria o último time garantido na competição continental pela tabela do torneio nacional.

Pelo regulamento, se classificam os seis primeiros times do Brasileirão: do primeiro ao quarto, com vagas diretas, e do quinto ao sexto, que jogarão a fase eliminatória, a popularmente conhecida pré-Libertadores.

Eventuais títulos da Libertadores – já assegurado neste ano pela final entre Botafogo e Atlético Mineiro – e da Sul-Americana – com o Cruzeiro na decisão – dão direito a mais vagas para o país.

G7

A ampliação do G7 já é realidade porque o clube carioca ocupa a quinta colocação, com 58 pontos. A vaga ao sétimo só permanece se o Rubro-Negro se mantiver entre os seis primeiros ao final das 38 rodadas.

E isso deve ocorrer porque diferença é de 11 pontos para o sétimo colocado, o Cruzeiro, que tem 47, enquanto o Flamengo ainda possui um jogo em atraso por disputar – contra o Atlético Mineiro, na próxima quarta-feira, 13. Restam só cinco rodadas aos demais, 15 pontos em aberto para todos os postulantes.

G8 e… G9

A possibilidade de G8 tem dupla chance de ocorrer primeiro porque a Raposa pode se sagrar campeã da Sul-Americana, em final que será disputada contra o Racing no próximo dia 23, em Assunção, no Paraguai.

Mas, para isso, também precisaria ainda se manter entre os sete primeiros colocados. A distância para o Bahia, o oitavo, é de apenas um ponto.

A segunda hipótese recai sobre o Botafogo, que está na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Líder isolado do Brasileirão com 68 pontos e já certo na próxima Liberta, um título continental abriria espaço para times que estão mais abaixo na tabela.

Já o G9 está condicionado a confirmação dos dois cenários anteriores.

Quem já está garantido?

Botafogo (1º), Palmeiras (2º), Fortaleza (3º) e Flamengo (5º) já estão matematicamente classificados, segundo projeções da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Internacional (4º) e São Paulo (6º) possuem 99,9% de chances. Restaria praticamente só a sétima vaga.

Curiosamente, o Cruzeiro (7º) tem menos chances de terminar no G7 que o Bahia: 32,9% contra 40,7%. A disputa também envolve clubes como Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e até o Fluminense.

O caminho de cada um dos postulantes

Bahia (40,7%)

Palmeiras (C), Athletico-PR (C), Cuiabá (F), Corinthians (F) e Atlético-GO (C);

Cruzeiro (32,9%)

Corinthians (F), Grêmio (C), Bragantino (F), Palmeiras (C) e Juventude (F);

Atlético-MG (10,7%)

Flamengo (F), Athletico-PR (F), Botafogo (C), São Paulo (F), Juventude (C), Vasco (F) e Athletico-PR (C);

Vasco (7,9%)

Inter (C), Corinthians (F), Atlético-GO (C), Atlético-MG (C) e Cuiabá (F);

Corinthians (6,1%)

Cruzeiro (C), Vasco (C), Criciúma (F), Bahia (C) e Grêmio (F);

Grêmio (1,3%)

Juventude (C), Cruzeiro (F), São Paulo (C), Vitória (F) e Corinthians (C);

Vitória (0,1%)

Criciúma (F), Botafogo, (F), Fortaleza (C) Grêmio (C) e Flamengo (F);

Fluminense (0,1%)

Fortaleza (C), Criciúma (C), Athletico-PR (F), Cuiabá (C) e Palmeiras (F)

