Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro confirmou neste domingo, 15, a demissão do técnico Tite junto ao auxiliar Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian. A decisão acontece após o empate por 3 a 3 com o Vasco, dentro do Mineirão, e a derrota por 2 a 0 contra o Flamengo, fora de casa.

Após um trabalho frustrado no Flamengo e uma pausa na carreira, Tite retomou o trabalho neste ano. No entanto, o início de temporada pelo Cruzeiro foi conturbado. Em 17 jogos comandando a equipe mineira, foram 8 vitórias, três empates e 6 derrotas – um aproveitamento de 52,9%.

O Cruzeiro de Tite foi campeão mineiro no clássico contra o Galo, e o título deu sobrevida ao treinador. Ainda assim, a sequência de maus resultados no Brasileirão pesaram. O Cabuloso foi goleado pelo Botafogo na estreia, perdeu para o Coritiba em casa e empatou com Mirassol e Corinthians, até perder para o Flamengo e empatar novamente com o Vasco.

Junto com Remo e Internacional, que integram a zona de rebaixamento, o Cruzeiro é dos poucos do campeonato que ainda não venceram um único jogo.

Com isso, Tite se torna o 6º técnico demitido em 6 rodadas de Brasileirão. Antes dele, Jorge Sampaoli (Atlético), Diniz (Vasco), Osorio (Remo), Filipe Luís (Flamengo) e Crespo (São Paulo) também optaram pela interrupção de trabalho e troca no comando técnico.

Técnicos do Brasileirão demitidos em 2026

Jorge Sampaoli – demitido do Atlético-MG no dia 12 de fevereiro

Fernando Diniz – demitido do Vasco no dia 22 de fevereiro

Juan Carlos Osorio – demitido do Remo no dia 1º de março

Filipe Luís – demitido do Flamengo no dia 3 de março

Hernán Crespo – demitido do São Paulo no dia 9 de março

Tite – demitido do Cruzeiro no dia 15 de março