O Cruzeiro e o Vasco protagonizaram um duelo eletrizante na noite deste domingo, 15, no Mineirão. Em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram por 3 a 3 em um confronto marcado por viradas, expulsão e gols nos acréscimos.

O resultado, no entanto, tem sabor amargo para os donos da casa: a equipe comandada por Tite segue sem vencer na competição, amargando a vice-lanterna e vendo a pressão aumentar, mesmo tendo jogado com um a mais durante boa parte do segundo tempo.

Domínio inicial e vantagem celeste

Pressionado pela necessidade de vitória, o time mineiro começou a partida se impondo. Logo aos 7 minutos, a superioridade se transformou em gol. Matheus Pereira, o maestro da equipe, encontrou Kaiki, que ajeitou para Christian empurrar para as redes. O Vasco tentou responder e quase empatou com Andrés Goméz, que carimbou o travessão aos 20 minutos. Antes do intervalo, o drama vascaíno aumentou quando William salvou um chute de Tchê Tchê praticamente em cima da linha, garantindo a vantagem cruzeirense na ida para o vestiário.

O herói trágico e a virada relâmpago

O roteiro mudou drasticamente na volta para a segunda etapa, tendo Cauan Barros como protagonista absoluto. Aos 5 minutos, o volante aproveitou cruzamento de Cuiabano para empatar de cabeça. Apenas três minutos depois, o mesmo Barros pegou o rebote de uma grande defesa de Matheus Cunha e virou o jogo para os cariocas. No entanto, a consagração virou pesadelo aos 12 minutos: após revisão do VAR, Barros foi expulso por um pisão no tornozelo de Matheus Pereira, deixando o Vasco com dez em campo.

Caos, substituições e o empate no apagar das luzes

Com um jogador a mais, Tite lançou o Cruzeiro ao ataque. Aos 25 minutos, a pressão surtiu efeito quando um cabeceio de Chico da Costa desviou em Neyser e enganou o goleiro Léo Jardim, igualando o placar. Quando o jogo parecia caminhar para uma pressão total dos mandantes, o Vasco surpreendeu.

Aos 41 minutos, em um contra-ataque letal, Brenner chutou da entrada da área, a bola desviou em William e recolocou os visitantes na frente. O desespero tomou conta do Mineirão, mas as alterações finais salvaram a Raposa de um vexame maior. Já aos 49 minutos dos acréscimos, os garotos que saíram do banco resolveram: Kauã Moraes cruzou na medida para Japa testar firme e decretar o 3 a 3 definitivo.

Apesar da demonstração de resiliência no fim, o apito final confirmou a manutenção do Cruzeiro na última colocação da Série A, intensificando a crise sob o comando de Tite. Já o Vasco, de Renato Gaúcho, leva para o Rio de Janeiro um ponto heroico dadas as circunstâncias, mostrando força de reação no campeonato.