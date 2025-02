Fluminense renova contrato e acerta permanência de Jhon Arias

O Fluminense renovou o contrato de Jhon Arias e confirmou sua permanência até a metade de 2028, em coletiva realizada neste sábado, 1. O atacante colombiano, destaque nas últimas temporadas, ficou próximo de sair para o futebol europeu na última janela e o Tricolor tentava um acerto desde agosto.

No clube desde 2021, o vínculo de Arias com o Fluminense vai agora até 2028. De acordo com informações do ge, o colombiano deve receber um salário acima de 1,3 milhões de reais – um dos contratos mais altos da história do clube tricolor.

“É algo difícil de explicar, porque, quando jogo com esta camisa, consigo fazer coisas além do natural. Eu amo jogar com o Fluminense”, disse Arias, após o clássico contra o Botafogo, já indicando uma permanência.

Arias foi um dos principais destaques do Fluminense na campanha do título inédito da Libertadores, em 2023. O colombiano é o quarto estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa tricolor, com 196 jogos, 43 gols e 42 assistências. O desempenho levou Arias, inclusive, a ser convocado pela seleção da Colômbia.