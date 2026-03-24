Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 contra o Atlético-MG no último sábado, 21, a equipe comandada por Luis Zubeldía atingiu a marca de 13 vitórias consecutivas como mandante no Brasileirão, uma sequência iniciada ainda em 2025. Desde que o argentino assumiu em setembro do ano passado, o Tricolor Carioca soma 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro em casa. A apuração é do ge.

Conforme relembra o portal, esta é a terceira maior sequência de vitórias do Brasileirão na era dos pontos corridos. Quem ocupa o primeiro lugar é o Palmeiras, com 18 vitórias, em 2018 e 2019, e o Atlético-MG é o vice, com 17 vitórias, em 2021 e 2022.

O impacto da sequência invicta de Luis Zubeldía

A série de 13 triunfos seguidos no Maracanã pelo Brasileirão reflete a solidez tática implementada por Zubeldía. A sequência teve início em 28 setembro do ano passado, em uma vitória por 2 a 0 contra o Botafogo. Desde que o argentino chegou, o Tricolor Carioca sustenta uma longa invencibilidade como mandante.

20 jogos, 18 vitórias e dois empates

93,3% de aproveitamento

36 gols marcados (1,8 por jogo)

8 gols sofridos (0,4 por jogo)

13 jogos sem sofrer gol

Sequência invicta do Fluminense sob o comando de Luis Zubeldía