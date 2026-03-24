Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 contra o Atlético-MG no último sábado, 21, a equipe comandada por Luis Zubeldía atingiu a marca de 13 vitórias consecutivas como mandante no Brasileirão, uma sequência iniciada ainda em 2025. Desde que o argentino assumiu em setembro do ano passado, o Tricolor Carioca soma 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro em casa. A apuração é do ge.
Conforme relembra o portal, esta é a terceira maior sequência de vitórias do Brasileirão na era dos pontos corridos. Quem ocupa o primeiro lugar é o Palmeiras, com 18 vitórias, em 2018 e 2019, e o Atlético-MG é o vice, com 17 vitórias, em 2021 e 2022.
O impacto da sequência invicta de Luis Zubeldía
A série de 13 triunfos seguidos no Maracanã pelo Brasileirão reflete a solidez tática implementada por Zubeldía. A sequência teve início em 28 setembro do ano passado, em uma vitória por 2 a 0 contra o Botafogo. Desde que o argentino chegou, o Tricolor Carioca sustenta uma longa invencibilidade como mandante.
- 20 jogos, 18 vitórias e dois empates
- 93,3% de aproveitamento
- 36 gols marcados (1,8 por jogo)
- 8 gols sofridos (0,4 por jogo)
- 13 jogos sem sofrer gol
Sequência invicta do Fluminense sob o comando de Luis Zubeldía
- Fluminense 2 x 0 Botafogo (Brasileirão 2025)
- Fluminense 3 x 0 Atlético-MG (Brasileirão 2025)
- Fluminense 1 x 0 Juventude (Brasileirão 2025)
- Fluminense 1 x 0 Internacional (Brasileirão 2025)
- Fluminense 1 x 0 Ceará (Brasileirão 2025)
- Fluminense 1 x 0 Mirassol (Brasileirão 2025)
- Fluminense 2 x 1 Flamengo (Brasileirão 2025)
- Fluminense 6 x 0 São Paulo (Brasileirão 2025)
- Fluminense 2 x 0 Bahia (Brasileirão 2025)
- Fluminense 1 x 0 Vasco (Copa do Brasil 2025)
- Fluminense 2 x 1 Madureira (Carioca 2026)
- Fluminense 2 x 1 Flamengo (Carioca 2026)
- Fluminense 2 x 1 Grêmio (Brasileirão 2026)
- Fluminense 1 x 0 Maricá (Carioca 2026)
- Fluminense 1 x 0 Botafogo (Brasileirão 2026)
- Fluminense 3 x 1 Bangu (Carioca 2026)
- Fluminense 1 x 1 Vasco (Carioca 2026)
- Fluminense 0 x 0 Flamengo (Carioca 2026)
- Fluminense 3 x 2 Athletico (Brasileirão 2026)
- Fluminense 1 x 0 Atlético-MG (Brasileirão 2026)