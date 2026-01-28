O Brasileirão 2026 começa mais cedo neste ano, com estreia nesta quarta-feira, 28, e promete fortes emoções. O Flamengo venceu o campeonato no ano passado e é o atual campeão do torneio. Com a conquista, o Rubro-Negro desempatou com o Santos, com oito títulos, e agora é o segundo maior vencedor da competição, com nove títulos, atrás apenas do Palmeiras, com 12.

Ranking PLACAR: Flamengo dispara na liderança em 2025

Maiores campeões do Brasileirão

Palmeiras – 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Flamengo – 9 títulos (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)

Santos – 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Corinthians – 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro – 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)

Fluminense – 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

Vasco – 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)

Atlético-MG – 3 títulos (1937, 1971 e 2021)

Botafogo – 3 títulos (1968, 1995 e 2024)

Internacional – 3 títulos (1975, 1976 e 1979)

Bahia – 2 títulos (1959 e 1988)

Grêmio – 2 títulos (1981 e 1996)

Athletico-PR – 1 título (2001)

Coritiba – 1 título (1985)

Guarani – 1 título (1978)

Sport – 1 título (1987)

Palmeiras

O Palmeiras, maior campeão do Brasileirão, com 12 títulos, quer afastar o fantasma do vice que o assombrou no ano passado. Em 2025, foram três vices: no Paulista, contra o Corinthians, no Brasileirão e na Libertadores, ambos contra o Flamengo. Apesar dos sustos, manteve a base, com jogadores como Vitor Roque e Flaco López, e ainda trouxe um reforço de peso: Marlon Freitas.

A esperança da torcida palestrina é de que a equipe faça uma temporada melhor do que a passada. Com isso em mente, o Verdão pode conquistar seu 13º título de Brasileirão e, assim, se isolar ainda mais na liderança de maiores vencedores do torneio. O último Brasileirão do Palmeiras foi em 2023.