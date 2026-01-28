O Brasileirão 2026 começa mais cedo neste ano, com estreia nesta quarta-feira, 28, e promete fortes emoções. O Flamengo venceu o campeonato no ano passado e é o atual campeão do torneio. Com a conquista, o Rubro-Negro desempatou com o Santos, com oito títulos, e agora é o segundo maior vencedor da competição, com nove títulos, atrás apenas do Palmeiras, com 12.
São Paulo – 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)
Cruzeiro – 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)
Fluminense – 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)
Vasco – 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)
Atlético-MG – 3 títulos (1937, 1971 e 2021)
Botafogo – 3 títulos (1968, 1995 e 2024)
Internacional – 3 títulos (1975, 1976 e 1979)
Bahia – 2 títulos (1959 e 1988)
Grêmio – 2 títulos (1981 e 1996)
Athletico-PR – 1 título (2001)
Coritiba – 1 título (1985)
Guarani – 1 título (1978)
Sport – 1 título (1987)
Palmeiras
O Palmeiras, maior campeão do Brasileirão, com 12 títulos, quer afastar o fantasma do vice que o assombrou no ano passado. Em 2025, foram três vices: no Paulista, contra o Corinthians, no Brasileirão e na Libertadores, ambos contra o Flamengo. Apesar dos sustos, manteve a base, com jogadores como Vitor Roque e Flaco López, e ainda trouxe um reforço de peso: Marlon Freitas.
A esperança da torcida palestrina é de que a equipe faça uma temporada melhor do que a passada. Com isso em mente, o Verdão pode conquistar seu 13º título de Brasileirão e, assim, se isolar ainda mais na liderança de maiores vencedores do torneio. O último Brasileirão do Palmeiras foi em 2023.
São Paulo x Flamengo: onde assistir e detalhes da estreia no Brasileirão
Abel com a taça de campeão brasileiro, a nona pelo Palmeiras – Cesar Greco/Palmeiras
Flamengo
Apesar do início ruim no Carioca, o Flamengo tem um longo ano pela frente. No Brasileirão, o time carioca busca conquistar seu décimo título, um bicampeonato consecutivo e dar alegrias novamente à sua torcida. Para essa missão, conta com a base formada no ano passado, que tem nomes como Jorginho e Arrascaeta, e terá o retorno de um Cria da Gávea: Lucas Paquetá.
Além da conquista do Brasileirão em 2025, o Rubro-Negro conquistou outros três campeonatos. No início do ano passado, venceu o Carioca, contra o Fluminense, e a Supercopa do Brasil, contra o Botafogo. Já no final do ano, superou o Palmeiras na final da Libertadores e se tornou tetracampeão do torneio, se sagrando o maior vencedor da competição continental no Brasil.
O Santos é o terceiro maior vencedor do Brasileirão, com oito títulos, e espera viver dias melhores no torneio. Em 2023, o clube foi rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. O Peixe, porém, voltou à elite do futebol brasileiro em 2025, e, apesar do retorno de Neymar., lutou contra o rebaixamento até a última rodada, mas se livrou.
Sem a pressão do ano passado, Vojvoda terá mais liberdade para trabalhar com a equipe neste ano e conta com novos nomes, como Gabigol e Gabriel Menino. Os reforços chegam para somar forças à Neymar Jr., Barreal, Brazão e outros jogadores. O último título de Brasileirão do Santos foi em 2004.
O Corinthians é o quarto maior vencedor do Brasileirão, com sete títulos. Em 2017, o time comandado por Fábio Carille contava com nomes como Cássio, Jô e Ángel Romero e se sagrou heptacampeão. Com a conquista, o Timão também se tornou o maior vencedor do torneio nacional na era dos pontos corridos, com quatro taças.
Na última temporada, o clube paulista viveu um ano mágico, com a conquista do Paulistão, contra o arquirrival Palmeiras, e da Copa do Brasil, contra o Vasco. Este último título, inclusive, reacende as esperanças do Timão em campeonatos continentais, que vai disputar a Libertadores neste ano.
O São Paulo fecha a lista dos cinco maiores vencedores do Brasileirão, com seis títulos. A última vez que venceu o torneio nacional foi em 2008, conquistando, além do hexa, um tricampeonato consecutivo. Naquela edição, o time era comandado por Muricy Ramalho e contava com nomes como Rogério Ceni, Miranda, Hernanes, Borges e Dagoberto.
Em meio a uma crise política e financeira nos bastidores do clube, o Tricolor Paulista ainda quer sonhar com seu sétimo título. Para isso, porém, espera que as situações adversas se resolvam e o elenco tenha um ambiente menos turbulento para trabalhar. O novo gerente de futebol e ex-jogador do São Paulo, Rafinha, falou sobre a situação em sua coletiva de apresentação.
“Vou fazer essa função de elo entre diretoria, jogadores e comissão técnica, que acho que no momento é o que mais precisa o São Paulo. A prioridade é o futebol. Nesse momento é fazer essa blindagem aqui no CT para o futebol”, comentou Rafinha sobre suas funções no cargo.