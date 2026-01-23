A fase do Flamengo continua impressionante. Em 2025, além de garantir o bicampeonato carioca no início do ano e ganhar a Supercopa do Brasil pela terceira vez, o Rubro-Negro conquistou o Brasileirão pela quarta vez na era dos pontos corridos e a nona em sua história, tornando-se o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.

Matéria publicada originalmente na edição 1531, de janeiro de 2026, de PLACAR. Disponível em versão digital e física em nossa loja oficial no Mercado Livre.

Com 44 pontos por todos esses títulos, o Fla disparou na liderança do Ranking PLACAR, que contabiliza os pontos acumulados pelos times com as conquistas dos campeonatos oficiais desde 1902, quando foi realizado o primeiro Paulistão, o torneio inaugural do nosso futebol. Agora o Flamengo abriu 80 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o segundo colocado, que passou em branco em 2025, perdendo duas finais – para o Corinthians no Estadual e para o Flamengo na Libertadores.

No século 21, o Fla já soma 257 pontos em conquistas, contra 311 pontos obtidos no século passado. Nesta década de 2020, já são também 103 pontos, ante 154 pontos conquistados nas décadas de 2000 e 2010 juntas. Em 2025, o Corinthians voltou a pontuar após seis anos, conquistou dois títulos e acabou sendo o único paulista a pontuar no ranking, assim como o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Atlético-MG e Internacional ganharam os Estaduais e subiram um pouco mais suas pontuações. O Bahia, além do Flamengo e Corinthians, foi o único time a ganhar dois campeonatos em 2025. O tricolor reconquistou o título baiano, chegando a 51 em sua história, e ganhou o tetra da Copa do Nordeste. Assim, chegou a 200 pontos e encostou no Botafogo na 12ª colocação do ranking.

A temporada de 2025 marcou também outra mudança entre os 20 primeiros do ranking, com o Ceará, campeão estadual, pulando para a 19º posição, superando o Vitória, que caiu para o 20º lugar. Temporada mágica do Flamengo: campeão carioca, da Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores