Grande revelação do futebol brasileiro na temporada, Estêvão comemorou o desempenho individual, mas lamentou “um vazio no peito” com o vice-campeonato do Palmeiras. O Botafogo terminou a 38ª rodada neste domingo, 8, na frente e ficou com o título.

O atacante palmeirense, de apenas 17 anos, demonstrou maturidade na saída do Allianz Parque depois da derrota para o Fluminense ao celebrar as suas conquistas individuais, mas lamentar a perda do título para o Botafogo: 79 a 73 pontos.

“Fica um vazio no peito, o mais importante era o título. Sempre busco os prêmios individuais”, disse o jogador na saída do gramado.

Já negociado com o Chelsea para o meio do ano que vem, Estêvão agradeceu as oportunidades que vem tendo no Palmeiras.

“Com 17 anos, estou vivendo algo inesquecível para mim. Amadurecendo cada vez mais, só agradecer”, disse Estêvão.

O jogadores do Palmeiras agora entra em férias e depois, em janeiro do ano que vem, se apresentam para a pré-temporada e disputa do Paulistão.

