Mais de um ano após a transferência do atacante Igor Jesus para o Nottingham Forest, da Inglaterra, a saída do jogador ainda repercute nos bastidores do Botafogo. Nesta quarta-feira, 11, Jefferson Batista, empresário do atleta, criticou publicamente os gestores da SAF alvinegra, revelou frustração com a condução do negócio concretizado em julho de 2025 e expôs uma dívida milionária da instituição com o centroavante.

Em entrevista à Band, o agente garantiu que a transferência não partiu de um desejo do jogador: “Queria que todos os botafoguenses ficassem sabendo que nós pedimos para ficar. Naquele momento, não fomos atendidos. Nossa intenção era permanecer”, declarou Batista, direcionando suas críticas exclusivamente ao lado administrativo do clube.

O empresário relatou ter sugerido ao departamento de futebol — citando o ex-diretor de gestão esportiva Alessandro Brito e o diretor de player trading Deive Bandeira — a renovação do contrato e a entrega da braçadeira de capitão a Igor Jesus.

O plano da equipe do jogador envolvia fortalecer a imagem do atacante para uma futura venda de maior peso, como para o Real Madrid, após as saídas de nomes como Almada e Luiz Henrique. Contudo, a negociação acabou sendo fechada diretamente entre as presidências do Botafogo e do Nottingham Forest.

Além da insatisfação esportiva, o estafe do jogador cobra o pagamento de valores atrasados. De acordo com os números informados na lista de credores da recuperação judicial da SAF, o Botafogo deve cerca de R$ 11,9 milhões a Igor Jesus (como pessoa física) e R$ 5,43 milhões à empresa IJ Athlete Direito de Imagem. Somadas, as quantias chegam a aproximadamente R$ 17,3 milhões.

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Jefferson Batista destacou que, apesar da inadimplência e das tentativas frustradas de acordo com as gestões passada e atual, o jogador decidiu não processar a instituição. “É um atleta que não entrou judicialmente contra o clube pelo amor que sentimos, por tudo que vivemos. É importante que as pessoas saibam o quanto o Igor é agradecido, mesmo nessa situação de sair e não receber um centavo ainda”, pontuou o agente.

Jesus defendeu o Botafogo entre 2024 e 2025, período em que disputou 59 partidas, marcou 17 gols e distribuiu seis assistências. O atacante consolidou-se como ídolo ao ser peça fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2024. Sua despedida com a camisa alvinegra ocorreu durante o Mundial de Clubes de 2025, disputado nos Estados Unidos, onde deixou sua marca com um gol em vitória sobre o Paris Saint-Germain.

Atualmente, o Botafogo vive uma realidade distante do protagonismo daquela temporada. O clube carioca entrou na paralisação da Data Fifa ocupando apenas a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro de 2026, com 42 pontos somados. A equipe volta a campo no dia 18 de novembro, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.