O defensor Danilo, do Flamengo, foi diagnosticado com duas fraturas na mandíbula após sofrer um choque no rosto durante a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Maracanã.

O impacto ocorreu nos minutos finais do clássico carioca. O atleta precisou deixar o gramado sentindo fortes dores na região da face e com sangramento local. Ele foi encaminhado de imediato a uma unidade hospitalar.

Após a realização de tomografia computadorizada, os exames de imagem constataram duas fraturas ósseas na mandíbula. Danilo recebeu alta hospitalar temporária para repouso antes da intervenção médica definitiva.

A cirurgia reparadora foi agendada para o fim da manhã desta segunda-feira, 12. O procedimento será conduzido pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado e acompanhado pelos médicos do clube, Fernando Sassaki e Luiz Macedo.

Conivência da arbitragem

O prazo previsto para retorno aos gramados não foi divulgado pelo clube rubro-negro, que reclamou da conivência da arbitragem em uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira.

“Com a confirmação da lesão do zagueiro Danilo na noite do último domingo (11), o Flamengo chegou ao absurdo número de nove fraturas sofridas por seus atletas em partidas disputadas pelo clube neste ano”, disse.

“No caso de Danilo, no clássico contra o Fluminense, chama a atenção a não paralisação da partida no momento do choque, recomendação expressa em lances como esse. A sequência da jogada, inclusive, quase resultou em gol da equipe adversária.”

“Um dos quatro times que menos cometem faltas neste Brasileirão e líder no ranking de bola rolando em suas partidas, o Flamengo tem sido frequentemente penalizado pela conivência da arbitragem com lances ríspidos e agressivos contra seus atletas. Praticamente uma fratura por mês em 2026”, completou.