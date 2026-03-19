O Santos oficializou na manhã desta quinta-feira, 19, a contratação do técnico Cuca para sua quarta passagem pelo comando do clube. O treinador de 62 anos chega para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro, e tem a missão de recuperar o elenco.

Qual é o principal objetivo de Cuca no retorno ao Peixe?

Em suas primeiras declarações, Cuca afirmou estar motivado e destacou que seu foco principal será resgatar a confiança e a essência técnica dos jogadores. O objetivo central é extrair o máximo de cada atleta em um momento de alta pressão para estabilizar o ambiente interno. O contrato firmado entre o técnico e o clube é válido até o fim da temporada de 2026.

Situação atual na tabela do Campeonato Brasileiro

A troca no comando técnico ocorre devido ao desempenho abaixo do esperado no início da competição nacional. Atualmente, o Santos ocupa a 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, somando apenas 6 pontos em 7 jogos disputados. A diretoria busca uma reação imediata para afastar o time da zona de rebaixamento.

Demais passagens de Cuca pelo Santos

Cuca foi jogador do Santos em 1993 e, depois que iniciou a sua carreira como treinador, comandou a equipe em outras três oportunidades: 2008, 2018, 2020-2021 e agora em 2026.

Estreia do treinador e nova comissão técnica

Cuca chega à Vila Belmiro acompanhado por sua equipe de confiança, que inclui o auxiliar técnico Cuquinha e o preparador físico Omar Feitosa. A estreia do novo comandante já tem data marcada para o próximo desafio oficial contra o Cruzeiro:

Adversário: Cruzeiro

Cruzeiro Data: Domingo, 22 de março de 2026

Domingo, 22 de março de 2026 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

O treinador terá poucos dias de trabalho antes da viagem para Minas Gerais, visando reorganizar taticamente o elenco e buscar os três pontos fora de casa para iniciar sua trajetória de recuperação na Série A.