O Santos trabalhou rápido na madrugada desta quinta-feira, 19, e logo de manhã já anunciou Cuca como novo técnico para a sequência da temporada. O Peixe demitiu Juan Pablo Vojvoda na noite anterior, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional dentro da Vila Belmiro.
As passagens de Cuca pelo Santos
O técnico Cuca construiu uma relação marcante com o Santos ao longo de três passagens pelo clube, acumulando campanhas de reconstrução, uma final de Libertadores e trabalhos com jovens talentos – apesar de nunca ter conquistado um título com a equipe.
A primeira passagem, em 2008, foi curta e turbulenta. Cuca comandou o Santos em apenas 14 jogos, com três vitórias, quatro empates e sete derrotas, deixando o clube ainda sob risco no Brasileirão.
Já em 2018, Cuca retornou para sua segunda passagem com uma missão clara: evitar o rebaixamento. E conseguiu. Em 26 jogos, somou 10 vitórias, oito empates e oito derrotas, tirando o time da zona de perigo e ainda mantendo chances de classificação à Libertadores até as rodadas finais. Além disso, foi nesse período que trabalhou com uma geração ofensiva que incluía Gabigol, Rodrygo e Bruno Henrique, ajudando a reorganizar o time e dar competitividade ao elenco.
A terceira passagem, em 2020, foi a mais relevante e simbólica. Em meio a graves problemas financeiros e limitações no elenco, Cuca levou o Santos a uma campanha surpreendente na Copa Libertadores. O time chegou à final após eliminar o Boca Juniors, mas acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, com gol nos acréscimos.
Relação de Cuca com Neymar e Gabigol
Esta será a primeira vez que Cuca trabalhará com Neymar. O craque atuou no clube entre 2009 e 2013, período em que foi comandado por outros técnicos, como Dorival Júnior e Muricy Ramalho.
Por outro lado, o treinador teve papel importante na carreira de Gabigol. Em 2018, Cuca assumiu o Santos justamente com a missão de recuperar o atacante, que vivia fase irregular após retorno da Europa. O técnico reposicionou o jogador como centroavante e ajudou a potencializar seu desempenho, recolocando-o em evidência no futebol brasileiro.