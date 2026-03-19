O Santos anunciou nesta quinta-feira, 19, a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda. O desligamento do treinador ocorreu minutos depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e foi feito pelo gerente de comunicação Wagner Vilaron, sob alegação de que o presidente Marcelo Teixeira, presente ao camarote do estádio, viajará para o Paraguai para acompanhar o sorteio da Copa Sul-Americana.

O executivo de futebol Alexandre Mattos, por sua vez, estava suspenso pelo TJD-SP por ter invadido a área da arbitragem no intervalo da partida contra o São Paulo.

Junto com Vojvoda, deixam o clube os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

“O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira”, disse o Peixe em nota.

A saída de Vojvoda força o Santos a arcar com o pagamento integral do valor estipulado em contrato, válido até dezembro de 2026, estimado em R$ 11,7 milhões. O cálculo é feito com base no salário do treinador, de cerca de R$ 1,3 milhão menais.

O clube, com isso, aumenta ainda mais a dívida com ex-treinadores recentes. A Fifa já condenou o Peixe a indenizar o português Pedro Caixinha, demitido em abril de 2025, em 2,3 milhões de euros (R$ 14,4 milhões), além de multa de 5% ao ano desde a data da rescisão – formalizada em 14 de abril. O Peixe recorre na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Vojvoda deixa o clube com apenas 43,4% de aproveitamento após 33 partidas, com dez vitórias, 13 empates e dez derrotas. O desempenho ficou abaixo até mesmo dos alcançados por Cleber Xavier (42,2%) e Pedro Caixinha (43,1%), seus antecessores.

Bastante pressionado após o empate por 2 a 2 contra o Mirassol, depois de uma pausa de 12 dias sem jogos, o treinador ganhou um “voto de confiança” do presidente Marcelo Teixeira para a sequência de duas partidas na Vila Belmiro: o clássico diante do Corinthians e o confronto com o Inter, então último colocado no Brasileirão. O treinador somou apenas um ponto dos seis disputados.