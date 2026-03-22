O Cruzeiro ainda não oficializou, mas a negociação com Artur Jorge já é dada como certa. De acordo com o portal ge, o técnico português assinou com a equipe mineira contrato até o final de 2027 para substituir a vaga deixada por Tite. A expectativa é que a chegada a Belo Horizonte aconteça na próxima segunda-feira.

Investimento e detalhes contratuais

Para viabilizar a chegada do novo comandante, a diretoria celeste desembolsou cerca de R$ 15 milhões (2,5 milhões de euros). De acordo com informações apuradas pelo portal O Tempo e pelo portal R7, o montante foi destinado ao pagamento da multa rescisória de Artur Jorge junto ao Al-Rayyan, do Catar.

Cronograma de chegada e estreia

O treinador desembarca em Belo Horizonte na próxima segunda-feira e seguirá diretamente para a Toca da Raposa. No domingo, 22, o Cruzeiro joga contra o Santos pelo Brasileirão, no Mineirão, mas ainda com o técnico interino.

A estreia oficial à beira do gramado está agendada para o dia 1º de abril, em partida contra o Vitória, também no Mineirão. Até lá, a comissão técnica interina deve conduzir os treinamentos preparatórios para a sequência da temporada.

Desafios no Campeonato Brasileiro

Artur Jorge assume com a missão urgente de recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time ocupa a 19ª posição na tabela, figurando na lanterna da competição com apenas 3 pontos conquistados em 7 jogos disputados.