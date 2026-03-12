Nenhum time teve um início tão ruim de Brasileirão como Cruzeiro e Internacional em 2026. Pela 5ª rodada, o Colorado sofreu no derrota para o Galo e o Cabuloso caiu para o Flamengo. Com isso, as duas equipes seguem sem vencer no campeonato e disputam a lanterna – ocupada pelo Vasco, mas que ainda vai a campo nesta quinta-feira, 12, contra o Palmeiras.

As campanhas de Cruzeiro e Inter são parecidas até aqui no Brasileirão. As duas equipes ainda não venceram e somam apenas dois empates, com três derrotas cada. O saldo de gols colorado é negativo (-4) e do Cabuloso ainda pior (-11). A equipe mineira tem a pior defesa da competição até aqui.

“Talvez não seja nem um sentimento de incômodo, talvez seja uma dor maior. É um sentimento mais forte que temos em função dessa posição. Tu olha a tabela e incomoda. Incomoda ao clube, de uma maneira geral, nos incomoda”, disse o técnico Tite, após a derrota para o Flamengo.

O treinador ainda completou: “A pontuação está baixa, sim. Vou repetir aquilo que já falei: nós temos consciência exata de tudo, da grandeza, da expectativa do Cruzeiro e da baixa pontuação”.

Pressão em Tite e Pezzolano

Apesar do péssimo início de Brasileirão, o Cruzeiro conseguiu ao menos sustentar o trabalho de Tite com o título do Campeonato Mineiro, quebrando uma sequência de seis anos do rival Atlético.

O resultado era para aliviar a situação do técnico no cargo, mas a derrota para o Flamengo logo em sequência já volta à pressão. Isso porque o Cruzeiro foi 3º colocado na última temporada e chegou a brigar pelo título em certo momento. Com um elenco qualificado, e até reforçado, Tite ainda não conseguiu entregar o que se espera.

A situação é um pouco diferente com o Inter, que se salvou do rebaixamento na última rodada em 2025. O Colorado apostou em Pezzolano para iniciar o Brasileirão deste ano e já somou o revés de perder o estadual para o Grêmio.

Com um elenco mais limitado, a expectativa já era do Inter brigar na parte de baixo da tabela, mas até agora sequer conseguiu ser competitivo no campeonato. Assim, o uruguaio já começa a balançar no cargo.

“É o momento ruim que passa o clube. Não tem explicação. Jogando bem ou mal, ganhando. Falo para dentro. Chutamos muito, tivemos oportunidades, mas não ganhamos. Temos de ganhar”, disse Pezzolano.

O uruguaio ainda completou: “Temos de virar urgente. Não podemos passar pelo o que passamos no ano passado. Precisamos começar a ganhar”.