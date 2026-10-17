No programa Debate Placar, o painel formado pelos comentaristas Isabela Labate, Leandro Quesada, Daniel Perrone e Fábio Sormani colocou em pauta a situação crítica vivida pelo Corinthians, que une problemas financeiros, cobranças da torcida e desempenho abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro.

De acordo com o levantamento apresentado no programa, o clube paulista divide com Palmeiras e Cruzeiro a segunda posição entre os maiores custos mensais de elencos na Série A, ficando atrás apenas do Flamengo.

O debate também abordou os recentes protestos realizados por torcedores organizados, que exigem mudanças na cúpula administrativa e questionam o rendimento e o custo de atletas como o atacante Memphis Depay.

Por fim, a mesa discutiu as alterações implementadas pela comissão técnica no centro de treinamento, que incluem novas diretrizes de preparação e ajustes na comunicação interna com o elenco.