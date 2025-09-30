Crespo atualiza situação de Oscar no São Paulo: ‘Não há super-heróis’

Meio-campo fraturou as vértebras ainda em julho, no clássico contra o Corinthians; Tricolor acumula quatro derrotas consecutivas

Derrotado nas últimas quatro partidas, o São Paulo está longe do seu melhor desempenho na temporada. O técnico Hernán Crespo deu explicações para o mau desempenho na última segunda-feira, 29, após o revés para o Ceará, pela 25ª rodada do Brasileirão, no MorumBis, e atualizou a condição física do meia-atacante Oscar.

O São Paulo perdeu as duas partidas para a LDU (quartas de final da Libertadores), foi derrotado pelo Santos e também pelo Ceará (ambas pelo Brasileirão).

A qualidade técnica do meia-atacante Oscar certamente ajudaria a equipe em um momento complicado no Brasileirão. Acontece que o jogador fraturou as vértebras, contra o Corinthians, ainda em 19 de julho. Crespo tratou de frear a pressa pelo retorno do jogador.

“A realidade é que o Oscar está fora há dois meses e meio, teve uma lesão muito grave e está voltando aos treinamentos, foi uma lesão que o dificulta treinar, respirar, caminhar, e ele voltou agora, estamos indo aos poucos, quero que ele esteja bem porque aqui não há super-heróis, há seres humanos, que querem ajudar o clube. Jogar Brasileirão, Libertadores, não é só entrar em campo, tem que estar bem”, disse o treinador.

Outro que não se encontra em seu ideal é Lucas Moura. O atacante foi submetido a uma artroscopia no joelho direito em agosto de 2025 para remover uma fibrose.

“O Lucas eu agradeço a ele, ainda não está 100%, hoje teve 45 minutos, é um momento muito particular que temos muitos jogadores com pequenos grandes problemas. Vamos somando minutos e, nessa paciência que temos que ter, o tema é não perder o foco do queremos fazer”, completou Crespo.

O próximo compromisso do São Paulo é fora de casa, no Castelão, contra o Fortaleza, pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida acontece na quinta-feira, às 19h30.

